Kommentar zu Erdogans Versuch der Wahlbeeinflussung

Mischt sich in die anstehende Bundestagswahl ein: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan.

Bonn. Erdogans Einmischung ist nicht weniger als ein Angriff auf die Demokratie. Dagegen müssen sich alle zur Wehr setzen, die demokratische Verhältnisse schätzen – inklusive der wahlberechtigten Deutschtürken.

Das schlägt dem Fass den Boden aus: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erdreistet sich, direkt in den deutschen Wahlkampf einzugreifen. Er ruft alle Türken in Deutschland auf, CDU, SPD und Grüne nicht zu wählen, weil sie „Feinde der Türkei“ seien.

Fehlt nur noch der Hinweis des Autokraten, wo die mehr als eine Million wahlberechtigten Deutschtürken stattdessen am 24. September ihr Kreuz machen sollen. Ist die FDP aus seiner Perspektive unverdächtig? Oder hält er andere Alternativen für türkeifreundlicher? Aber ganz egal: Bei diesem unverschämten Versuch der Wahlbeeinflussung kann es keine Gewinner geben. Weder unter den Parteien noch innerhalb der Bevölkerung.

Denn Erdogans Einmischung ist nicht weniger als ein Angriff auf die Demokratie. Dagegen müssen sich alle zur Wehr setzen, die demokratische Verhältnisse schätzen – inklusive der wahlberechtigten Deutschtürken. Was es zu verlieren gibt, demonstriert der türkische Präsident ja nahezu täglich im eigenen Land: Meinungs- und Pressefreiheit, Schutz vor Willkür und nicht zuletzt ein freies und selbstbestimmtes Leben.

Wahlen sind der Grundstein einer modernen Demokratie, die den Rahmen dafür bietet. Nur zur Erinnerung: Die Abgeordneten des Deutschen Bundestags werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. So steht es im Grundgesetz. Frei bedeutet in diesem Zusammenhang, dass keinerlei Druck auf die Wähler ausgeübt werden darf. Von niemandem. Und schon gar nicht vom Staatschef eines anderen Landes.