Brüsseler EU-Gipfel

„Pulse of Europe“ auf dem Kölner Bahnhofsvorplatz: „Blijf bij ons“ (Bleibt bei uns) ist ihre Botschaft an die Niederländer. FOTO: DIE SCHNAPPSCHÜTZEN

EU-Ratspräsident Donald Tusk am 09.03.2017 in Brüssel (Belgien) beim EU-Gipfel. Neben dem Ausbau des Freihandels sind auch die wirtschaftliche Entwicklung und die Zusammenarbeit in der Verteidigungs- und Sicherheitspolitik wichtige Themen des Treffens der 28 europäischen Staats- und Regierungschefs in Brüssel. Foto: Thierry Roge/BELGA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Die polnische Ministerpräsidentin Beata Szydlo (M) kommt am 09.03.2017 in Brüssel (Belgien) zum EU-Gipfel. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will vor Beginn des EU-Gipfels am Donnerstag in Brüssel zu einem Gespräch mit der polnischen Ministerpräsidentin Beata Szydlo zusammenkommen. (zu dpa «Merkel trifft Szydlo vor EU-Gipfel» vom 09.03.2017) Foto: Olivier Matthys/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Brüssel. Mit ihrem vergeblichen Versuch, die Wiederwahl von EU-Ratspräsident Donald Tusk zu verhindern, stößt Polens Regierungschefin Beata Szydlo bei den Staats- und Regierungschefs auf blankes Unverständnis

Von Detlef Drewes, 09.03.2017

Am Ende hatte ein Pole gewonnen, aber Polen verloren. Donald Tusk (59) bleibt für weitere zweieinhalb Jahre Ratspräsident der EU und damit Vorsitzender der Europäischen Gipfeltreffen. Es ist nicht das Ergebnis der Abstimmung von Donnerstag, dem ersten Tag des europäischen Spitzentreffens in Brüssel, das überrascht, sondern der Weg dahin. „Ich verstehe diese Position nicht“, hatte sich Kommissionspräident Jean-Claude Juncker noch auf dem Weg zur Gipfelrunde der 28 Staatenlenker kopfschüttelnd gezeigt. Frankreichs Staatspräsident François Hollande appellierte sogar an die Moral seiner Amtskollegen: „Das ist ein Moment, in dem Europa Einigkeit zeigen muss.“

Tagelang hatte die polnische Führung versucht, ihren Landsmann Tusk sturmreif zu schießen. Er habe sich, obwohl zur Neutralität verpflichtet, „in brutaler Weise“ in die polnischen inneren Angelegenheiten eingemischt. Einen völlig ungeeigneten Gegenkandidaten ohne jede Erfahrung in einem Regierungsamt schob man vor.

Noch am Donnerstagmorgen drohte Warschaus Außenminister Witold Waszczykowski, man werde den Gipfel platzen lassen. „Nichts ohne uns, ohne unser Einverständnis“, bekräftigte Polens Ministerpräsidentin Beata Szydlo, eine treue Vasallin des eigentlich starken Mannes im Hintergrund: Jaroslaw Kaczynksi, Chef der Regierungspartei PiS und ein Erzrivale Tusks in der Innenpolitik.

Während die Experten bereits in den Statuten des Gipfels blättern, welche Auswirkungen die vorzeitige Abreise einer Regierungsdelegation haben könnte, trat die Bundeskanzlerin auf den Plan. Krisengespräch zwischen deutscher und polnischer Führungsspitze. Angela Merkel übernahm wieder ihre Lieblingsrolle: Sie moderierte und beruhigte. Danach hieß es: Nein, Polen werde nicht vorher abreisen. Und alles solle so weiterlaufen wie geplant.

So kam es dann auch: 27 Stimmen gab es für Tusk, Polens Regierungschefin stand auf verlorenem Posten. Nicht einmal die befreundeten Nachbarn Tschechien, Slowakei und Ungarn waren ihr zur Seite gesprungen. Eine beispiellose Blamage.

Dabei hatte man sich doch so viel vorgenommen. Knapp drei Wochen vor dem 60. Geburtstag der Union, wenn an die Unterzeichnung der Römischen Verträge erinnert wird, wollte man mit einer überzeugenden Erklärung an diesem Freitag dokumentieren, dass die Union sich vom Brexit nicht kleinkriegen lässt. Die Erklärung will Polen nun aus Empörung über die Wiederwahl Tusks nicht mittragen, sagte Szydlo am Donnerstag vor Journalisten.

Sogar die wirtschaftliche Bilanz, die am Donnerstagabend vorgelegt wurde, konnte sich sehen lassen: Erstmals seit 2008 verzeichnen alle Volkswirtschaften Zuwächse – auch Griechenland. 2011 rissen noch 24 Mitgliedstaaten die Drei-Prozent-Hürde beim Haushaltsdefizit, heute nur noch sechs und „binnen zwei Jahren sollten alle wieder im Rahmen sein“, wie Währungskommissar Pierre Moscovici für den Gipfel geschrieben hatte.

Doch darüber wurde am Abend ebenso wenig spekuliert wie über das unmissverständliche Bekenntnis der Staats- und Regierungschefs zum Ceta-Freihandelsabkommen mit Kanada. Die nun beginnende Ratifizierung durch die Parlamente der Mitgliedstaaten sei „ein klares Signal zu einer Zeit, da sich wieder protektionistische Tendenzen abzeichnen“. Es war ein Seitenhieb auf die Abschottungspolitik von US-Präsident Donald Trump. Die EU setze dagegen auf ein „regelbasiertes multilaterales Handelssystem“, ausgestattet mit „WTO-konformen Instrumenten“. Mehr noch: Ein weiterer Vertrag mit Japan sei praktisch fertig, sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und auch die Gespräche mit China kämen gut voran.

Doch über den üblichen Beratungen der Runde schwebte weiter der Schatten der polnischen Niederlage. Denn am Abend hieß es dann, die Regierungschefin aus Warschau wolle sich für den Gesichtsverlust rächen und die bereits ausgearbeiteten Schlussfolgerungen blockieren. Üblicherweise werden diese einstimmig angenommen. Zwar könnte man die Ergebnisse auch als reines Statement des Rates erlassen. Aber das wäre wohl eine deutliche Blamage für die Gemeinschaft, die sich doch gerade gegenseitig mit Appellen zu Geschlossenheit Mut machten wollte.