Nach Aussagen von James Comey

WASHINGTON. US-Präsident Donald Trump bezichtigt den früheren FBI-Chef James Comey des Meineids. Ein Sonderermittler könnte nun aber gegen Trump ermitteln.

Von Dirk Hautkapp, 09.06.2017

„Ich greife niemanden an, solange man mich nicht angreift“, hat Donald Trump vor langer Zeit dem Buchautor Michael D’Antonio gesagt, „aber wenn man mich angreift, schlage ich zehn Mal härter zurück.“

Bezogen auf Ex-FBI-Chef James Comey ließ sich der amerikanische Präsident ungewöhnlich viel Zeit mit einer persönlichen Retourkutsche. Am Freitagmorgen, knapp 20 Stunden nach Comeys historischer Vernehmung unter Eid im Geheimdienstausschuss des Senats, war es dann so weit. Über sein bevorzugtes Kommunikationsmittel Twitter bilanzierte Trump den Tag, der ihn nach Ansicht von US-Kommentatoren mittelfristig das Amt kosten könnte, so: „Trotz so vieler falscher Erklärungen und Lügen eine vollständige und umfassende Rehabilitation“. Und er fügte hinzu: „Donnerwetter, Comey ist ein Durchstecher!“

Die US-Medien dechiffrierten diese Trump-Nachricht wie folgt: Der Präsident hat den von ihm persönlich am 9. Mai gefeuerten obersten Bundespolizisten indirekt des Meineids bezichtigt – und der Weiterleitung („leaking“) sensibler Informationen an die Medien.

Letzteres ist keine Sensation. Comey hat den Vorgang selbst eingeräumt. Er könnte ihm, wie das Weiße Haus mit einer offiziellen Beschwerde an das Justizministerium am Freitag andeutete, ein juristisches Nachspiel einbringen. Um in der Affäre über mutmaßlich illegale Absprachen zwischen Trump-Leuten und Kreml vor der Präsidentschaftswahl 2016 die Einsetzung eines Sonderermittlers zu befördern, hatte Comey nach seinem Rauswurf gezielt einen Freund mit Informationen versorgt, die dann in der „New York Times“ landeten.

Inhalt war das Vier-Augen-Gespräch, in dem Trump Comey gebeten haben soll, die Ermittlungen gegen Flynn, der als Schlüsselfigur in der Russland-Affäre gilt und wegen einer Lüge darüber als Nationaler Sicherheitsberater Trumps zurücktreten musste, „ruhen zu lassen“. Was Comey als unzulässige Einmischung empfand und verweigerte. Er ist überzeugt, dass er vor allem deshalb von Trump entlassen wurde. Dass Trumps Sprecher schlechte Arbeit und mangelndes Vertrauen in der FBI-Belegschaft als Begründung für den Rauswurf angaben, bezeichnete Comey im Geheimdienstausschuss als „Lüge“. Führende Mitglieder des Gremiums, sowohl Republikaner als auch Demokraten, erklärten, dass sie den Schilderungen des Karrierebeamten hohe Glaubwürdigkeit beimäßen.

Trumps Privatanwalt ging in die Offensive und verwies sämtliche Vorwürfe Comeys ins Reich der Fabeln. Weder habe Trump versucht, Ermittlungen in der Causa Russland abzuwürgen oder zu behindern, sagte Mark Kasowitz, noch habe der Präsident bei Comey „Loyalität“ eingefordert. Einer Meinung mit Comey war der Jurist aus New York nur in einem Punkt: „Comey versicherte Trump drei Mal, dass gegen ihn persönlich in der Russland-Affäre nicht ermittelt wird.“ Fazit des Trumps-Lagers: Der Präsident hat eine weiße Weste, Comey ist der Übeltäter.

Einschätzungen, die nur eine Minderheit der Analysten vertritt. Comey habe dem inzwischen eingesetzten Sonderermittler Robert Mueller, Comeys Vorgänger beim FBI, die Vorlage gegeben, jetzt erst recht gegen Trump zu ermitteln, schreibt die ansonsten Trump-freundliche „New York Post“. Und zwar in der Frage, ob der Präsident die Justiz behindert hat, als er Comey in der Causa Flynn zurückgepfiffen haben soll. Was Anlass für ein Amtsenthebungsverfahren sein könnte.

Zumal dann, so schreiben mehrere Hauptstadtzeitungen, wenn Mueller demnächst bei zwei wichtigen Trump-Vertrauten fündig werden sollte: Justizminister Jeff Sessions und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner. Beide haben mehrere Kontakte mit Russlands US-Botschafter Sergej Kisljak und dem Moskauer Bankier und Putin-Vertrauten Sergej Gorkow gehabt. Durch Comeys Schilderungen hätten die Ermittler nun einen Reichtum von Informationen, die Mueller verfolgen müsse, hieß es.