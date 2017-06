Vorschlag für Solaranlagen in den USA

US-Präsident Donald Trump hat mit dem Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen für weltweite Entrüstung gesorgt. Seine neueste Idee kommt deshalb überraschend.

Von Dirk Hautkapp, 07.06.2017

Still geworden ist es um das mit Abstand größte Infrastruktur-Projekt, mit dem Donald Trump Amerika schützen will. Die Mauer an der Grenze zu Mexiko, die Armutsflüchtlinge und Drogen-Kuriere abwehren soll, ist im Themenwust der Regierung irgendwie verschütt gegangen. Selbst der Präsident hat wochenlang darüber nicht geredet.

Die Republikaner im Kongress sind darüber nicht unfroh. Ihnen fehlen die Milliardensummen, die es für „The Wall“ braucht. Doch jetzt kommt (auf Stammtisch-Niveau) neue Bewegung in die Sache. Trump scheint ein Licht aufgegangen zu sein. Er weiß nun, wie das Projekt zu finanzieren wäre. Sonnen-Kollektoren sollen auf die bis zu 15 Meter hohe Grenzanlage geschraubt werden, die Trump ein „wunderschönes Bauwerk“ nennt.

Mit der gewonnenen Energie, leicht zu produzieren in einer notorisch heißen Gegend, könne die Rechnung für die Mauer beglichen werden. So hat es der Bauunternehmer Trump jetzt seinen Parteifreunden erzählt. Verbunden mit dem Hinweis, sie dürften mit dem Vorschlag hausieren gehen – solange sie ihn nur als Ideengeber nennen.

In republikanischen Kreisen soll die Verblüffung groß gewesen sein. Schließlich kollidieren Trumps Solar-Gelüste nicht nur mit dem jüngst verkündeten Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaschutzabkommen. Sondern auch mit seinem Versprechen, der heimischen Kohle-Industrie zu neuer Blüte zu verhelfen. Was Trump geritten haben könnte? In Washington sind gerade frühsommerlich heiße Temperaturen zu verzeichnen. Trump, so wird im Kongress gemutmaßt, könnte einen Sonnenstich erlitten haben.