Skandal in der Autoindustrie

Wolfsburg. Versuche mit Affen und der unglaubliche Verdacht, an Menschen experimentiert zu haben: Selten dürfte der Versuch, das Diesel-Image zu verbessern, derart nach hinten losgegangen sein. Die Autoindustrie manövriert sich immer weiter in die Defensive.

Von Reinhard Kowalesky, Tobias Reisener, Dirk Hautkapp, Wolfgang Mulke, 29.01.2018

Seit zweieinhalb Jahren schwelt der Dieselskandal: Immer wieder haften der Autoindustrie neue schlechte Nachrichten an. Die jüngsten bieten noch einmal eine neue Qualität. Mit Tests an lebenden Affen wollten die Hersteller Verbesserungen an der Abgasreinigung eines VW-Modells nachweisen. Auch Menschentests mit Schadstoffemissionen förderte die Industrie wohl. Fragen und Antworten.

Wer steckt hinter den Tests?

Ein Lobbyverein der Automobilbranche, von den Konzernen VW, Daimler und BMW gegründet, hat die Abgastests an Tieren und Menschen wohl finanziert: die Europäische Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor (EUGT). Der Verein ist mittlerweile aufgelöst. BMW erklärte, an den genannten Studien nicht mitgewirkt zu haben, auch Daimler distanzierte sich ausdrücklich. Man habe keinen Einfluss auf die Studien gehabt. VW gab zu, dass Mitarbeiter des Konzerns von den umstrittenen Tierversuchen in den USA gewusst hätten. Aufsichtsratschef Hans Dieter Pötsch teilte mit: „Im Namen des gesamten Aufsichtsrates distanziere ich mich mit allem Nachdruck von derlei Praktiken.“ Der Duisburger Automobilexperte Ferdinand Dudenhöffer bewertete die Untersuchungen als „zynische und unsinnige Tests“.

Was genau wurde am Aachener Universitätsklinikum gemacht?

Es ging darum, die gesundheitlichen Auswirkungen verschiedener NO2-Konzentrationen auf die Gesundheit zu testen. NO2 ist der Schadstoff, dessen Messwerte von Volkswagen in den USA jahrelang manipuliert worden waren. Ziel der Studie war, die Arbeitsplatzsicherheit etwa von Kfz-Mechanikern, Lkw-Fahrern und Schweißern zu verbessern. Die Tests waren von der Ethikkommission der Uni genehmigt worden. 25 Probanden verbrachten laut den Forschern jeweils drei Stunden in einem rund 40 Quadratmeter großen Versuchsraum, in den das Gas eingeleitet wurde. Institutsleiter Thomas Kraus erklärte, die Konzentrationen seien vergleichbar mit der in der Umwelt vorhandenen gewesen. Die Probanden hatten ihrer Teilnahme schriftlich zugestimmt.

Was kam heraus?

Die Forscher nahmen unter anderem die Lungenfunktion und Blutwerte der Probanden unter die Lupe. Dabei stellten sie fest, dass die Daten keine „beträchtlichen akuten Negativwirkungen“ bei den Probanden nahelegten.

Ging es bei der Untersuchung um den Dieselskandal?

Nein. Der Fokus lag nicht auf Autoabgasen. Die Tests seien zudem 2013 – und damit vor dem öffentlichen Bekanntwerden des VW-Dieselskandals – gemacht worden, sagte Institutsleiter Kraus. Die Landesregierung forderte gestern einen Bericht der Uni zur Klärung des Sachverhalts an.

Wie gängig sind solche Untersuchungen am Menschen?

Dass Menschen absichtlich giftigen Stoffen ausgesetzt werden, um deren Wirkung zu erforschen, ist laut einem Experten im Umweltbundesamt „ungewöhnlich“ und eher selten. „Im Umweltbereich ist es völlig unüblich“, sagte der Leiter der Abteilung Umwelthygiene, Wolfgang Straff. Anders sei es vielleicht im Bereich Arbeitsschutz. „Wir brauchen solche Studien nicht“, sagte Straff: „Es ist klar, dass Stickoxid eine schädliche Wirkung hat.“

Neben dem Aachener Versuch stehen Abgastests an Affen in den USA in der Kritik. Handelt es sich da um einen Einzelfall?

„Toxikologische Versuche an Affen sind leider gängig, auch in Deutschland“, sagte Corina Gericke, Vizevorsitzende von Ärzte gegen Tierversuche. Im Jahr 2016 seien laut einer Statistik des Landwirtschaftsministeriums in Deutschland 1789 Affen für Versuche mit giftigen Substanzen genutzt wurden. „Typisch sind dabei wiederholte Gaben über 28 Tage hinweg“, sagte Gericke. Aus Sicht von „Ärzte gegen Tierversuche“ könnten aus solchen Affenstudien keine Rückschlüsse für den Menschen gezogen werden.

Was weiß man über das US-Institut?

Die maßgeblich von VW betriebenen Tierversuche wurden in einem US-Forschungslabor in New Mexico durchgeführt. Das 1940 gegründete Lovelace Respiratory Research Institute (LRRI), ansässig auf der Kirtland-Luftwaffen-Basis von Albuquerque, hat gerade beim Einsatz von Affen einen nicht unbefleckten Ruf. Allein 2014 hat die von dem Zellbiologen Robert Rubin geführte Einrichtung laut dem Magazin Buzzfeed mit 431 Primaten so viele Testtiere für kontroverse Experimente mit tödlichen Viren, Bakterien, radioaktiver Strahlung bis hin zu chemischen Kampfstoffen wie Anthrax benutzt wie kein anderes Labor in den USA. Wie das Magazin unter Berufung auf offizielle Unterlagen berichtete, gab es dabei diverse Zwischenfälle. Tiere wurden irrtümlich getötet oder verletzten sich wegen falscher Behandlung oder konnten fliehen.

Die Organisation „Stoppt die Ausbeutung von Tieren“ wandte sich damals an den zuständigen Landwirtschaftsminister Tom Vilsack und beklagte mehrfach Verstöße gegen das Tierschutzgesetz. Bereits vier Jahre zuvor, 2011, musste das Lovelace-Laboratorium eine Strafe von 21 750 Dollar für Verstöße zahlen. Unter anderem ging es dabei um ein unnötiges Experiment, das den eingesetzten Tieren große Schmerzen bereitete.

Im aktuellen Fall von VW ist bisher nicht bekannt, was mit den zehn Affen geschehen ist, die stundenlang Dieselabgasen ausgesetzt wurden. Laut Gerichtsunterlagen sagte der zuständige Projektleiter Jacob McDonald, dass es Affen bei den Tests gut gegangen sei. Den Tieren wurden während des Experiments offenbar Zeichentrickserien auf einem Bildschirm gezeigt.

Auf seiner Internetseite betont die Forschungseinrichtung, dass alle Mitarbeiter den „höchsten Anforderungen der Tierschutzgesetze unterliegen“. Was offensichtlich nicht immer zum Erfolg führt. Zuletzt musste sich das Team um CEO Rubin Ende 2016 wegen eines nach Experimenten gestorbenen Affens vor dem Landwirtschaftsministerium verantworten. Jodie Wiederkehr, Direktorin der Organisation „Zentrum für ethische Wissenschaft“, erklärte damals drastisch: „Lovelace ist eine kriminelle Einrichtung, die routinemäßig gegen Bundesgesetze verstößt, was zu viel Leid und Tod führt.“