Bundestagswahl 2017

Berlin. CDU und CSU versprechen ein Mehr an Kindergeld, Wohnungen und Sicherheit. Ihre Vorsitzenden Angela Merkel und Horst Seehofer stellen heute das Wahlprogramm vor. Nicht in allen Punkten ist man sich einig.

Von Jan Drebes, Birgit Marschall, Eva Quadbeck, 03.07.2017

Die Union zieht mit dem Versprechen in den Wahlkampf, bis 2025 die Arbeitslosigkeit zu halbieren und Vollbeschäftigung zu erreichen. Dazu will sie Bürger und Unternehmen steuerlich entlasten, von Steuererhöhungen absehen und an der Nullverschuldung im Haushalt festhalten. Familien und Wohnungsbau sollen besonders gefördert werden, die Ausgaben für Verteidigung und Polizei erheblich gesteigert werden. Das gemeinsame Wahlprogramm wollen die Parteichefs Angela Merkel (CDU) und Horst Seehofer (CSU) am Montag vorstellen. Viele Details wurden bereits bekannt.

Einkommensteuer: Die Union will die Bürger durch Veränderungen im Einkommensteuertarif um jährlich 15 Milliarden Euro entlasten. Dazu soll der so genannte Mittelstandsbauch im Tarif abgeflacht werden. Für untere und mittlere Einkommen sinkt damit die Steuerlast. Der Spitzensteuersatz von 42 Prozent soll künftig erst ab zu versteuernden Einkommen von 60 000 Euro im Jahr greifen (bisher: 54 000 Euro). Den Kinderfreibetrag will die Union schrittweise auf den Grundfreibetrag von Erwachsenen anheben. Parallel soll das Kindergeld steigen. „Wenn die Union ein echtes Interesse an einer deutlichen Kindergelderhöhung gehabt hätte, wäre dazu in dieser Legislaturperiode bereits Gelegenheit gewesen“, kommentierte Familienministerin Katarina Barley (SPD). „Die Einkommensteuerzahler jährlich um 15 Milliarden Euro zu entlasten, ist kein Meisterstück“, sagte Reiner Holznagel, Präsident des Steuerzahlerbundes. „Da ist angesichts des erwarteten Einnahmenzuwachses deutlich mehr drin.“

Solidaritätszuschlag: Der „Soli“ soll ab 2020 schrittweise abgebaut werden. Seehofer plädierte für einen „Soli auf Rädern“: Je höher das Wirtschaftswachstum und die Steuereinnahmen, desto schneller solle der „Soli“ gekürzt werden. Finanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) plädierte für einen Abbau in elf gleich großen Schritten bis 2030 – und setzte sich durch.

Baukindergeld: Junge Familien, die ihr erstes Haus oder ihre erste Eigentumswohnung finanzieren müssen, sollen über zehn Jahre einen staatlichen Zuschuss von 1200 Euro pro Kind und Jahr beantragen können. Alles in allem summieren sich die Entlastungen damit auf bis zu 24 Milliarden Euro.

Forschungsförderung: Für forschende Unternehmen will die Union ein Optionsmodell zur staatlichen Forschungsförderung einführen. Unternehmen sollen entscheiden können, ob sie staatliche Zuschüsse oder die steuerliche Forschungsförderung beanspruchen. Das Optionsmodell und damit auch die steuerliche Förderung stehe allen Unternehmen und nicht nur kleineren und mittleren offen, hieß es in den Unionskreisen. Für die Forschungsförderung würden Steuerausfälle von bis zu drei Milliarden Euro jährlich in Kauf genommen.

Wohnungsbau: Die Union lässt das sogenannte Hendricks-Modell zur steuerlichen Förderung des Neubaus von bezahlbaren Mietwohnungen wieder aufleben. Es war im vorigen Jahr von der SPD gestoppt worden. Der Plan sieht vor, dass Wohnungsinvestoren in den ersten drei Jahren bis zu 35 Prozent der Ausgaben steuerlich geltend machen können, wenn ihre Baukosten 3000 Euro pro Quadratmeter nicht übersteigen. In den kommenden vier Jahren sollen insgesamt 1,5 Millionen Wohnungen neu gebaut werden.

Digitaloffensive: Schulen sollen durch einen Digitalpakt mit fünf Milliarden Euro gefördert werden, um Computer anzuschaffen und schnelleres Internet zu erhalten. Bis 2021 will die Union insgesamt zwölf Milliarden Euro zusätzlich in den Breitbandausbau investieren.

Haushalt: Die Union hält am ausgeglichenen Haushalt und am Verzicht auf jede Steuererhöhung fest. Auch die pauschale Abgeltungssteuer von 25 Prozent auf Kapitalerträge will sie – anders als von Schäuble gefordert – vorerst nicht abschaffen.

Rente: Die Union verzichtet auf weitreichende Forderungen. Bis 2030 sei das Rentensystem solide finanziert, argumentiert sie. Eine Rentenkommission solle sich in der nächsten Wahlperiode mit den langfristig nötigen Anpassungen beschäftigen. Zunächst müsse die schrittweise Anhebung des Rentenalters auf 67 Jahre umgesetzt werden.

Sicherheit: Bund und Länder sollen 15.000 zusätzliche Polizisten einstellen. Die Verteidigungsausgaben sollen deutlich erhöht werden, damit Deutschland seine Nato-Zusagen einhält.

Migranten: Das Wahlprogramm enthält keine „Obergrenze“ für den jährlichen Flüchtlingszuzug. Diese CSU-Forderung lehnt die CDU ab. Die CSU will sie in ihren eigenen „Bayern-Plan“ schreiben, der am 23. Juli vorgestellt wird. In der Streitfrage um den Doppelpass sieht das Programm einen sogenannten Generationenschnitt vor. Zwei Staatsbürgerschaften sollen nicht mehr vererbt werden können. In der dritten Generation sollen sich junge Erwachsene für die deutsche Staatsbürgerschaft oder für die des Herkunftslandes ihrer Großeltern entscheiden müssen.