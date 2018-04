Der verkannte Konservative

Mentor und Nachfolger: Meisner (l.) übergibt den Petrusstab am 20. September 2014 an Woelki.

Köln. Der Vorstoß vom Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki gegen die Kommunion an Ehepartner in konfessionsverbindenden Ehen hat für Aufsehen gesorgt. Eine Analyse zu den Positionen Woelkis.

Von Raimund Neuss, 07.04.2018

Progressiv oder konservativ? Rainer Maria Kardinal Woelki hat sich um eine Antwort nicht herumgedrückt: Konservativ. „Weil ich das Konservative nicht als etwas Negatives ansehe, sondern als etwas Notwendiges.“ Das hat er im Mai 2012 gesagt, ein knappes Jahr nach seiner Wahl zum Erzbischof von Berlin und als – mit 56 Jahren – weltweit jüngster Kardinal.

Sechs Jahre später ist die Verwunderung darüber groß, dass dieser Konservative, nun Oberhaupt seines Heimat-Erzbistums Köln, konservativ geblieben ist. Er gehört zu der Minderheit – etwa ein Fünftel – der deutschen Bischöfe, die einen Entwurf zur Spende der Kommunion an Ehepartner in konfessionsverbindenden Ehen für falsch hält, und er hat mit sechs Amtsbrüdern deswegen in Rom interveniert. Das ruft Erinnerungen an das Jahr 1999 wach: Woelkis Ziehvater und Vorgänger Joachim Kardinal Meisner schrieb damals sogar an den Papst persönlich, um die Praxis der deutschen Bischöfe bei der Beratung Schwangerer zu kippen. Er hatte Erfolg.

Woelki und Meisner: Dabei gab und gibt es Punkte, in denen sich Woelki offensichtlich vom Vorbild seines großen Förderers gelöst hatte. Das Papst-Schreiben „Amoris Laetitia“ über den Umgang mit wieder verheirateten Geschiedenen verteidigt Woelki als der kirchlichen Tradition entsprechend, mit Meisner hat er nach eigener Darstellung nicht über dessen Konflikt mit Papst Franziskus in der Sache gesprochen: Loyalität nach beiden Seiten. Die bei Meisner zu beobachtende Überbetonung sexualethischer Fragen, insbesondere in punkto Homosexualität, hat Woelki beendet.

Woelkis Themen: Dafür setzt er auf andere Themen, die ihn persönlich tief bewegen: Wohnungsnot, Ausbeutung in prekären Beschäftigungsverhältnissen, vor allem aber die Solidarität mit Flüchtlingen. Begleitet hat er seine Worte durch spektakuläre Demonstrationen: das Geläut für 23 000 Tote im Mittelmeer. Dann das Fronleichnamsfest 2016 mit einem Flüchtlingsboot als Basis des Altars. Ganz nebenbei schafften der Kardinal und sein später über eine verfehlte Twitter-Äußerung gestürzter Mediendirektor Ansgar Meyer es so auch, der Diskussion über Kirchenfragen, wie man so schön sagt, einen neuen Spin zu verleihen, einen neuen Dreh: Sie präsentierten eine frische, für alle Menschen guten Willens offene Kirche.

Andere Themen traten da in den Hintergrund. Zum Beispiel Woelkis Haltung zu kirchlichen Strukturen. Schon die Popularität des Berliner Erzbischofs Woelki hatte gelitten, als er die Fusion der 100 Pfarrgemeinden seiner Erzdiözese zu 30 Großgemeinden ankündigte. Im Fastenhirtenbrief 2015 bereitete er seine Kölner Schäfchen auf Ähnliches vor. Dann war lange wenig zu hören, so etwas wie einen synodalen Prozess gab es nicht, schließlich aber die von oben getroffene Verordnung einer Kölner Mega-Innenstadtgemeinde. Im Zuge dessen eine Personalrochade, die Versetzung des alten Generalvikars in die neue Gemeinde, die Berufung eines Nachfolgers, der einer Priestergemeinschaft des Opus Dei angehört, ernannt von einem Erzbischof, der selbst an einer Opus-Dei-nahen Universität promoviert hat. Und der Meisners wohlwollende Haltung gegenüber dieser Organisation und diversen „geistlichen Gemeinschaften“ wie dem Neokatechumenat teilt.

Woelki und die Ökumene: An Meisners Kurs – klare Benennung der Unterschiede – hält Woelki auch gegenüber der evangelischen Kirche fest. In einem ernüchternden Aufsatz zum Reformationsjubiläum 2017 äußerte er sich ambivalent zum Kommunionempfang in konfessionsverschiedenen Ehen. Einerseits zitierte er Papst Franziskus mit der Ermunterung: „Sprecht mit dem Herrn und geht weiter.“ Andererseits äußerte er „größten Respekt vor konfessionsverschiedenen Eheleuten, die nicht vorwegnehmen, was noch nicht möglich ist“. Loyalität zum Papst also und Skepsis in der Sache.

Da ist Woelkis Vorgehen gegen den jüngsten Beschluss der Bischofskonferenz nur logisch, auch wenn der Münchener Kardinal Reinhard Marx als Vorsitzender sich auf den Papst beruft. Woelki widerspricht mit den Bischöfen fast aller bayerischen Diözesen (natürlich ohne München und ohne Würzburg, dessen neuer Bischof erst im Juni eingeführt wird) einem Papier, das die Kritiker wohl als Versuch sehen, in ihren Jurisdiktionsbereich hineinzuregieren. Wie wird das enden?

Marx hat hart reagiert. Kaum wurde der Vorstoß publik, veröffentlichte er seine Antwort – konziliant im Ton, scharf im Inhalt. Den sieben Bischöfen hält er vor, erstens den Beschlusstext falsch zu zitieren und zweitens das Kirchenrecht falsch auszulegen. Woelki brauchte Stunden, bis seine Pressestelle den Wunsch nach einer „weltweit einheitlichen und tragfähigen Lösung“ veröffentlichen durfte.