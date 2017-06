Die Pflege ist anspruchsvoll geworden

Von Ulla Thiede, 22.06.2017

Natalia Bös hat Krankenpflegerin gelernt, nun ist sie aber schon viele Jahre in der Altenpflege tätig, inzwischen in leitender Funktion: Bös ist stellvertretende Einrichtungsleiterin des Seniorenparks Carpe Diem in Bergisch Gladbach. Dort bietet man 85 stationäre Pflegeplätze. Sie verkörpert in gewisser Weise selbst das, was das Pflegereformgesetz erreichen will: dass Frauen und Männer mit einer generalisierten Pflegeausbildung sowohl im Krankenhaus als auch in der ambulanten Pflege oder der Betreuung von alten Menschen in Heimen einsetzbar sind.

Dabei tut sie sich schwer mit einer Antwort, ob das am Donnerstag vom Bundestag verabschiedete Gesetz ein Erfolg werden wird: „Wir beschäftigen uns viel mit dem Thema“, sagt sie. Finanziell sei es interessant, weil die Altenpfleger heute deutlich schlechter als die Krankenpfleger bezahlt würden. „Eine Änderung würde ich begrüßen“, sagt Bös. „Aber es gibt noch keine Ausbildungspläne.“ Die müsse man also erst noch abwarten. Weil die Ausarbeitung der Curricula Zeit in Anspruch nimmt, können die ersten Pflegeschüler auch erst 2020 anfangen.

„In unser Seniorenheim kommen Menschen, die wirklich krank sind“, erklärt Bös. Die Altenpflege heute sei anspruchsvoll geworden, da müssten sich die Fachkräfte etwa mit Wundmanagement und Ernährungsmanagement auskennen, alles Spezialwissen, das sonst in der Krankenpflegeausbildung vermittelt werde. „Ich hoffe, dass durch das neue Gesetz der Konkurrenzkampf zwischen Kranken- und Altenpflegern aufhört.“

Arne Weiffenbach, der den Pflegebereich an den GFO Kliniken in Bonn als stellvertretender Direktor leitet, zeigt sich skeptisch: „Dieses Gesetz kann nur ein erster Schritt auf dem Weg in die Generalisierung der Pflegeberufe in Deutschland sein.“ Der Grund ist das dritte Ausbildungsjahr, in dem nun doch wieder eine Auffächerung stattfindet, weil die Pflegeschüler dann zwischen Altenpflege, Kinderkrankenpflege und „Generalisierter Pflege“ wählen müssen. Es sei eben ein Kompromiss, weil so viele Interessengruppen mitgewirkt hätten.

Die GFO Kliniken, die in Bonn das Marienhospital und das Sankt-Josef-Krankenhaus betreiben, bilden seit 2004 in der Karl-Borromäus-Schule Kinder- und Krankenpfleger aus. Und zwar ist dies bereits eine einheitliche Ausbildung, nun kommt die Altenpflege als dritte Säule hinzu. Wie das aber einmal aussehen wird, ist wegen des fehlenden Curriculums noch offen. Die GFO Kliniken, die in Bonn rund 1400 Mitarbeiter beschäftigen und etwa 600 Planbetten haben, beteiligen sich auch an Modellprojekten für ein Pflegestudium. Die ersten Pflegestudenten sind bereits an der Katholischen Hochschule in Köln ausgebildet worden. Jetzt wertet man die dabei gemachten Erfahrungen aus. „Es gibt noch kein klar umrissenes Tätigkeitsprofil für akademisch ausgebildete, am Patienten tätige Pflegekräfte“, erklärt Weiffenbach auf die Frage, wie er die im Gesetz vorgesehenen Pläne für eine Ausweitung des Pflegestudiums beurteilt.

Anders als in den meisten europäischen Ländern, wo Pflegefachkräfte an der Uni einen wissenschaftlichen Bachelorabschluss erwerben, ist in Deutschland die Pflege weiterhin ein Ausbildungsberuf. Darauf wird dann ein Studium draufgesattelt, das zum Pflegepädagogen befähigt, zum Pflegemanagement oder zum Pflegewissenschaftler führt.

Birgit Ratz, die bei der Caritas in Bonn den Bereich „Leben und Wohnen in Alter und Krankheit“ leitet, setzt darauf, dass das Reformgesetz den Pflegeberuf attraktiver macht. „Die neue Pflegeausbildung berücksichtigt, dass es zukünftig eine wachsende Zahl sehr alter Menschen gibt, die mehr medizinische Behandlungspflege brauchen. Gleichzeitig müssen Gesundheits- und Krankenpflegerinnen künftig vermehrt mit Menschen mit Demenz in den Kliniken umgehen können“, erklärt sie.

Die generalistische Ausbildung erweitere das pflegefachliche Wissen und steigere die Kompetenzen der künftigen Pflegefachkräfte entscheidend. Das steigert aus ihrer Sicht auch das Ansehen des Berufs und macht ihn interessanter für Männer: Immerhin habe sie nun schon sieben männliche Auszubildende, was früher nicht der Fall gewesen sei. Die Sorge einiger, dass die Altenpflege der Verlierer der Reform werden könnte, sei nicht ganz aus der Luft gegriffen. „Möglicherweise wandern doch einige Auszubildende, die ursprünglich in die Altenhilfe wollten, in Krankenhäuser ab.“