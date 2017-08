Ritterschlag durch Angela Merkel

Köln. Die Bundeskanzlerin Angela Merkel hebt den Nutzen von Computerspielen hervor und stellt Entwicklern bessere Förderung in Aussicht. Es brauche fairere Voraussetzungen, damit auch deutsche Entwickler mehr profitieren.

Von Ralf Arenz, 22.08.2017

Bundeskanzlerin Angela Merkel eröffnet die Gamescom – das ist der Ritterschlag für die Computerspielebranche. Und dann gibt es auch noch viel Lob von der Kanzlerin. Nur am Rande kam das Thema Gewaltspiele vor. Ja, auch die müsse die Politik im Blick haben sowie den Datenschutz und die Suchtprävention. Breiten Raum nahm in Merkels Rede dagegen der Nutzen von Computerspielen ein.

Geschicklichkeit, logisches Denken und Schnelligkeit lasse sich durch Spiele trainieren. Sie sollen laut Merkel nicht nur unterhalten, sondern könnten auch Begeisterung für wissenschaftliches Denken entfachen. Viel Potenzial gebe es für spielbasiertes Lernen, das auch das vernetzte Denken fördere. Die digitale Bildung zu stärken, sei durchaus auf der Agenda der Bundesregierung.

Der Branche habe sie auch ihre Referenz erwiesen, weil sie Innovationen treibe und so wichtiger Wirtschaftsmotor sei, so Merkel. Künstliche Intelligenz, 3-D-Darstellungen und Virtuelle Realitäten gewönnen in der Industrie an Bedeutung. Sogar ein wenig mehr Förderung stellte Merkel der Branche in Aussicht. Die hatte darauf hingewiesen, dass Länder wie Frankreich oder Kanada Spiele-Entwicklern deutlich stärker unter die Arme greifen. Von 100 Euro Umsatz landeten dagegen nur sieben bei deutschen Entwicklern, so Felix Falk, Geschäftsführer des Branchenverbands BIU gestern.

Es gebe den High-Tech-Gründerfonds, KfW-Möglichkeiten zur Kreditförderung und auch Steuerförderung, so Merkel. „Wir können aber noch zulegen“, so die Kanzlerin. Die Bundesregierung werde sich sehr genau ansehen, was etwa Kanada, Frankreich und Polen machten. Die europäischen Nachbarländer zeigten dabei, dass das mit dem europäischen Beihilferecht offenbar vereinbar sei. Ziel sei ein level-playing-field, das heißt faire Voraussetzungen damit deutsche Entwickler besser zum Zug kommen. Nachholbedarf bei der Förderung hatte zuvor auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet eingeräumt.