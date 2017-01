03.01.2017 Kloster Seeon. Gerda Hasselfeldt leitet letztmals die Klausur ihrer CSU-Landesgruppe. Da das legendäre Wildbad Kreuth gerade umgebaut wird, wird sie hochrangige politische Gäste in Kloster Seeon begrüßen.

Ausgerechnet zum Abschied auch noch ein Umzug. Wenn Gerda Hasselfeldt am Mittwoch zum letzten Mal als Vorsitzende die Winterklausur der CSU-Landesgruppe eröffnet, umweht die Bundestagsabgeordneten kein „Kreuther Geist“. Das legendäre Wildbad Kreuth, von wo aus die CSU regelmäßig zu Jahresbeginn gegen die politische Konkurrenz und selbst gegen die Schwesterpartei CDU stichelte, wird gerade umgebaut. Hasselfeldt, die bei der Bundestagswahl im September nicht mehr antritt, muss ihren letzten Auftritt als Gastgeberin dieser „Mutter aller Klausuren“, wie CSU-Chef Horst Seehofer das Treffen seiner Berliner Landesgruppe adelte, in die Nähe des Chiemsees verlegen. In Kloster Seeon wird Hasselfeldt, die seit März 2011 Landesgruppenchefin ist, für drei Tage hochrangige politische Gäste begrüßen. Gleich zum Auftakt hat sich die norwegische Ministerpräsidentin Erna Solberg angesagt.

Dabei kann auch Hasselfeldt, die mit ihrer ausgleichenden Art viele Wogen im hektischen Berliner Betrieb glättet, nicht darüber hinwegsehen, dass das Verhältnis der Schwesterparteien CDU und CSU maximal belastet ist. 1976 kündigte CSU-Übervater Franz Josef Strauß die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU. So weit ist es 2017 noch nicht. Aber Seehofer drohte kurz vor der Klausur in Kloster Seeon erneut offen damit, ein für Anfang Februar in München verabredetes Treffen der Spitzen beider Unionsparteien wegen des Streits in der Flüchtlingspolitik ausfallen zu lassen. Treibt es Seehofer in Kloster Seeon auf die Spitze, hätte Hasselfeldt bei ihrem letzten Auftritt als Gastgeberin der Winterklausur womöglich einen Eklat zu moderieren. Wenn schon kein Kreuther Geist, dann womöglich doch ein heftiger Donnerschlag über dem nahen Chiemsee.

Hasselfeldt blickt, wenn sie Ende dieser Legislaturperiode ihre bundespolitische Karriere beendet, auf eine lange Laufbahn in der Politik und in der CSU zurück. 1987 war die heute 66 Jahre alte Volkswirtin als Nachrückerin für Strauß in den Bundestag in Bonn eingezogen. Im Kabinett von Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU) war sie zwei Mal Ministerin.

1989 übernahm sie nach einer Kabinettsumbildung von Vorgänger Oscar Schneider das Bundesbauministerium. Nach der Bundestagswahl 1990 wechselte die gebürtige Niederbayerin dann an die Spitze des Bundesgesundheitsministeriums, wo sie allerdings nach einer glücklosen Zeit und einer Spionageaffäre eines ihrer engsten Mitarbeiters 1992 zurücktrat. Ihr damaliger Nachfolger: der heutige CSU-Chef und bayerische Ministerpräsident Seehofer.

Hasselfeldt gilt gemessen an Kriterien, die gewöhnlich für Berufspolitiker angelegt werden, als ausgesprochen uneitel. Doch sie weiß sich zu wehren. In der Sexismus-Debatte nach Vorwürfen gegen CDU-Politiker verwies sie auf eigene Erfahrungen als junge Frau, wo sie als Kellnerin im Gasthaus ihrer Eltern half. Einen angetrunkenen Gast, der sie unsittlich angefasst habe, habe sie links und rechts geohrfeigt. „Obwohl er ziemlich betrunken war, hat es gewirkt – dauerhaft.“ Hasselfeldt schelmisch: Die sofortige Reaktion sei eben ausschlaggebend.

Hasselfeldt hat sich einmal als Feuerwehrfrau beschrieben, die auf vielen politischen Feldern einsetzbar sei. Dabei immer mit im Blick: die Interessen Bayerns. Von einem Zerwürfnis der Unionsparteien will sie nichts wissen. Zum Wahljahr sagte sie der Deutschen Presse-Agentur, der Gegner sitze nicht in den eigenen Reihen. „Unsere Gegner sind Rot-Rot-Grün und die Populisten im Land.“ (Holger Möhle)