Berlin. Die Ehefrau Deniz Yücels kritisiert die Haftbedingungen für ihren Mann in der Türkei. In Deutschland wächst der Ärger über die Regierung Recep Tayyip Erdogans.

Von Rena Lehmann, 29.07.2017

Die große Mehrheit der Deutschen würde Wirtschaftssanktionen gegen die Türkei für richtig halten. Einer Umfrage von Infratest dimap zufolge sind 80 Prozent der Meinung, die Bundesregierung sollte auf die Verhaftungen von Menschenrechtlern und Journalisten mit härteren Maßnahmen reagieren. Die Ehefrau des inhaftierten deutsch-türkischen Journalisten Deniz Yücel, Dilek Mayatürk-Yücel, bezeichnete die Haftbedingungen für ihren Mann als „Verstoß gegen die grundlegenden Menschenrechte“.

Yücel befindet sich seit Februar in Isolationshaft in einem Gefängnis in Istanbul. Yücel wird die Unterstützung einer Terrorvereinigung und Propaganda vorgeworfen, eine offizielle Anklage gibt es bisher nicht. Seit dem Putschversuch in der Türkei im Juli 2016 sind 22 Deutsche aus politischen Gründen festgenommen worden, neun von ihnen sind nach wie vor inhaftiert. Unter ihnen ist auch der Menschenrechtler Peter Steudtner, der in der vergangenen Woche festgenommen worden war.

Unterdessen wurde bekannt, dass ein 45-jähriger türkischer Familienvater aus Wuppertal bei der Einreise in die Türkei festgenommen wurde. Der Mann wollte in seinem Heimatland Urlaub machen. Ihm wird laut Berichten „Präsidentenbeleidigung“ in einem Facebook-Eintrag zur Last gelegt. Nach zwei Tagen in Untersuchungshaft kam der Mann zwar auf freien Fuß, darf das Land vorerst jedoch nicht verlassen.

Das Besuchsverbot für Bundestagsabgeordnete bei den deutschen Soldaten im türkischen Konya ist laut „Spiegel“ offenbar auf Bedenken Ankaras gegen die Linkspartei zurückzuführen. Türkischen Diplomaten zufolge will Ankara einen Besuch des Linken-Abgeordneten Alexander Neu aus Much verhindern. Der Grund sollen die angeblichen Beziehungen des Abgeordneten aus dem Rhein-Sieg-Kreis zur verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK sein.

Eine Umfrage des Instituts YouGov ergab, dass nur noch fünf Prozent der Deutschen in der Türkei Urlaub machen würden.