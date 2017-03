Fast täglich neue Spannungen

Istanbul. Empörung ist die Antwort von Politik und Medien in der Türkei auf die Absage von Wahlkampfauftritten türkischer Minister in Deutschland. Zuvor hatte die Festnahme des Journalisten Deniz Yücel für Aufruhr in Deutschland gesorgt.

Von SUSANNE GÜSTEN, 03.03.2017

Die deutsch-türkischen Beziehungen sind in einem Sog von Dauerkrisen gefangen, in dem fast jeder Tag neue Spannungen bringt. Kurz nachdem die Inhaftierung des Journalisten Deniz Yücel in Deutschland für Empörung sorgte, hat die Absage deutscher Behörden für Wahlkampfauftritte zweiter Minister aus dem Kabinett von Präsident Recep Tayyip Erdogan in der Türkei einen Sturm der Entrüstung ausgelöst.

„Skandal“, Frechheit“, „Schande:“ Das Presseecho in der Türkei nach den geplatzten Auftritten von Justizminister Bekir Bozdag und Wirtschaftsminister Nihat Zeybekci in der Bundesrepublik war eindeutig. Ausgerechnet die Deutschen, die den Türken gegenüber in Sachen Demokratie und Meinungsfreiheit immer mit dem erhobenen Zeigefinger auftreten, hindern frei gewählte Politiker eines befreundeten Landes daran, ihre Wähler zu treffen, lautete der Tenor.

Nicht nur die Medien waren empört. „Sie sind nicht der Boss der Türkei“, sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu an die Deutschen gewandt. Die Türkei sei kein Staat „zweiter Klasse“, den man herumschubsen könne. „Wenn Sie mit uns zusammenarbeiten wollen, werden Sie lernen müssen, wie man mit uns umgeht“, sagte der Minister. Die Türkei werde Vergeltung üben. Bozdag, dessen Besuch in Gaggenau abgesagt wurde, sprach von einem „faschistischen“ Verhalten der deutschen Behörden. Erdogan-Berater Yusuf Yerkel warf Bundeskanzlerin Angela Merkel am Freitag auf Twitter vor, bei ihrem Besuch in Ägypten mit dem „Putschisten“ und Staatspräsident Abdel Fattah el-Sisi gesprochen zu haben, türkischen Ministern aber den Mund zu verbieten.

Selbst die Opposition in Ankara, die normalerweise kein gutes Haar an Erdogans Regierung lässt, schimpfte über die Deutschen. Kemal Kilicdaroglu, als Vorsitzender der säkularistischen Partei CHP der Oppositionsführer im Parlament von Ankara, sprach von Heuchelei: Deutschland trete in der ganzen Welt als Oberlehrer der Demokratie auf, verbiete aber die Veranstaltungen der beiden Minister.

Vor dem Hintergrund der parteiübergreifenden Verärgerung über Deutschland dürfte sich Erdogan versucht sehen, seinen seit Tagen in der Presse diskutierten Plan für eine eigene Wahlkampfreise in die Bundesrepublik in die Tat umzusetzen. Erdogans Visiten in Deutschland sind berühmt-berüchtigte Beispiele für die Kraft der Emotion in den Beziehungen zwischen beiden Ländern. Bis heute unvergessen ist seine sogenannte Kölner Rede vom Februar 2008, in der er die deutsche Politik gegenüber der türkischen Minderheit mit den Worten verwarnte, Assimilation sei ein „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“. Auch andere Besuche des von seinen Anhängern vergötterten und von seinen Kritikern als Diktator abgelehnten Politikers in der Bundesrepublik sorgten in den vergangenen Jahren für Wirbel.

In die Überlegungen über einen eigenen Deutschland-Besuch in der derzeit sehr aufgewühlten Atmosphäre wird Erdogan aber auch die längerfristigen Interessen der Türkei einbeziehen. Die Bundesrepublik ist nicht nur Heimat der größten Gemeinde von Auslandstürken und der stärksten Gruppe von Türkei-Touristen, sondern auch der wichtigste Handelspartner in Europa und als EU-Großmacht ein unverzichtbarer Verbündeter im Westen. Diese Bedeutung Deutschlands für die türkische Politik hat Erdogan bisher trotz allem Ärger über Berlin vor allzu radikalen Schritten abgehalten.

Ganz auf eine Retourkutsche verzichten dürfte Erdogan aber auch nicht. Dass sich der neue Krach ausgerechnet am Streitthema Meinungsfreiheit entzündet, könnte die türkische Bereitschaft schmälern, dem inhaftierten Reporter Deniz Yücel Milde zuteilwerden zu lassen.