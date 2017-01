DEUTSCHLAND/USA

30.01.2017 Berlin. Die Kanzlerin und der neue US-Präsident Donald Trump haben am Wochenende zum ersten Mal länger telefoniert und gegenseitige Besuche vereinbart.

Im Kanzleramt ist unter anderem das Männermagazin „Playboy“ gelesen worden, um das erste längere Gespräch zwischen Hausherrin Angela Merkel mit dem neuen US-Präsidenten Donald Trump vorzubereiten. Und so ging die Kanzlerin in das 45-minütige Telefonat am Samstagnachmittag mit dem Wissen, dass ihr Gegenüber dem Heft schon 1990 eine Reihe von Dingen gesagt hat, die er nun im Weißen Haus genauso sagt. So war schon vor 27 Jahren bei Trump die Rede davon, dass Amerikas „so genannte Alliierte“ vom US-Militär „kostenlos verteidigt“ würden und er, falls er denn einmal Präsident sein sollte, sofort „eine Steuer auf jeden Mercedes-Benz einführen würde, der auf unseren Straßen rollt“. Zu den psychologischen Erkenntnissen der „Playboy“-Lektüre zählte auch dieser Trump-Satz: „Ich stelle gern Freundschaften auf die Probe.“

Das ist in den transatlantischen Beziehungen inzwischen eindeutig der Fall. Merkel jedenfalls hat über das Interview nicht nur intern oder vergangene Woche mit dem ein oder anderen Staatsgast gescherzt, sondern daraus auch geschlossen, dass das von Trump Gesagte wirklich ernst genommen werden muss und nicht als Wahlkampfmodus abgetan werden kann. Und weil seine Berater in vielen Punkten ähnlich denken wie er, kommt es nun umso mehr auch auf andere Staats- und Regierungschefs an, um ihm beispielsweise eine andere Sicht auf die Nato oder die EU zu vermitteln – Merkel spielt als am längsten amtierende westliche Regierungschefin dabei eine Schlüsselrolle.

Und so hat sie Trump über die diplomatischen Kanäle schon vor ihrem Telefonat einen Besuch in Washington angeboten, zu dem der Präsident sie am Samstag nun auch eingeladen hat. „Bald“, so hieß es in einem gemeinsam nach dem Gespräch veröffentlichten Pressestatement, soll es so weit sein. Klar ist nun auch, dass es einen Gegenbesuch Trumps in Deutschland geben wird, da er wiederum Merkels Einladung zum G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg akzeptierte.

Dies und weitere Formulierungen lassen vermuten, dass die, wie es in Merkels Umfeld heißt, „gute Atmosphäre“ tatsächlich existiert haben könnte. Offenbar gab es in dem zweiten Telefonat nach dem kurzen Glückwunschanruf direkt nach der Wahl Anfang November zumindest eine Art von Gesprächsbasis. So sollen dem Vernehmen nach zwar nicht die heiklen Wirtschaftsfragen rund um protektionistische Strafzölle, aber in Bezug zu Syrien doch die gravierenden Meinungsunterschiede in der Flüchtlingspolitik angesprochen worden sein. Und es gab sogar verbindlich klingende Zusagen. So sind sich Kanzlerin und Präsident nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Seibert in der Erklärung „über die fundamentale Bedeutung einig, die das Nato-Bündnis für die transatlantischen Beziehungen hat und über die Rolle, die es bei der Bewahrung von Frieden und Stabilität spielt“. Das ist nicht wenig angesichts dessen, dass Trump die Allianz in den vergangenen Wochen mehrfach als „obsolet“ bezeichnet hat. Im Gegenzug sicherte Merkel „Investitionen in die militärischen Fähigkeiten“ zu sowie einen „fairen Beitrag aller Verbündeten zur kollektiven Sicherheit“.

Wichtig war der deutschen Seite vor allem, dass die Kanzlerin vor dem russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Trump über die Annexion der Krim, Moskaus Rolle in der Ostukraine und die verhängten Sanktionen reden konnte. Darauf hatten ihre Emissäre schon vor dem Telefonat gedrungen, damit nicht Fakten geschaffen würden, ehe der neue US-Präsident überhaupt die Sichtweise Europas gehört habe. Mit diesem Anliegen jedenfalls fand man bei der Washingtoner Administration Gehör: Erst am Samstagabend griff Trump zum Hörer, um mit Putin zu reden, nachdem ihn Merkel auf die entsprechenden Zusammenhänge und eben jene Bedeutung der Nato aufmerksam gemacht hatte. Ob aus dieser ersten kleinen vertrauensbildenden Maßnahme mehr wird und die überraschende Ansage in der Presseerklärung umgesetzt werden kann, die deutsch-amerikanischen Beziehungen nun „noch zu vertiefen“, bleibt freilich abzuwarten. Denn wie sprach Donald Trump schon 1990 über einen möglichen Präsidenten Trump: „Er würde den Russen nicht trauen, und er würde unseren Verbündeten nicht trauen.“ (CHRISTOPHER ZIEDLER)