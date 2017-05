Kommentar zu Trump bei der Nato und G7

Das Wappentier der US-Republikaner ist der Elefant. Trump ist diesem Wappentier bei seiner Premiere bei Nato und EU in Brüssel mehr als gerecht geworden, kommentiert GA-Korrespondent Holger Möhle.

Donald Trump muss derzeit lauter neue Vokabeln lernen: Beistand, Solidarität, Bündnis, Einstimmigkeit. Alles schwierig. Für Trump bedeutete Einstimmigkeit bislang: Seine Stimme zählt. Der US-Präsident hat mit seinem desaströsen Auftritt bei der Nato Ratlosigkeit unter den Verbündeten ausgelöst. Wie sollen sie mit diesem Mann an der Spitze der Nato-Führungsmacht USA künftig nur umgehen?

Trump hat erneut bewiesen: Er ist in keiner Weise steuerbar. Unberechenbarkeit hat er zur Marke erhoben. Politisch unkorrekt zu sein, ist für ihn ziemlich korrekt. Er ist ja angetreten gegen das politische Establishment. Und er zeigt auf großer Bühne, dass er im Umgang mit diesem Establishment und internationalen Gepflogenheiten gewaltige Probleme hat.

Vielleicht retten sich die Nato-Partner in einer ersten Reaktion ja mit Sarkasmus, doch danach muss es eine Lösung, einen irgendwie belastbaren Umgang mit dem neuen US-Präsidenten geben.

Die Verbündeten haben nun hautnah erlebt, dass Trump, der sein Leben mit Deals verbracht hat, allenfalls ein Selfmade-Politiker wird, den man bei allerbester Steuerung halbwegs auf dem Weg halten kann, auf den sich ein eingespieltes Bündnis von bald 29 Mitgliedsstaaten geeinigt hat. Trump ist ein Poltergeist – sprunghaft, narzisstisch, fahrig, politisch nicht zu fassen. Dieser Mann passt in keine Agenda. Aber er führt eine Weltmacht, er befehligt als Oberkommandierender die schlagkräftigste Armee der Welt, er hat eine gefährlich niedrige Toleranzschwelle und ist dazu noch leicht reizbar.

Mögen die Krisen, die kommen, keine sein, die die Welt an den Rand eines Krieges bringen können. Mögen die Krisen der Weltwirtschaft keine werden, die Trump nach betriebswirtschaftlichen Kriterien in den Griff zu bekommen gedenkt. Im Kreise der G7 an diesem Wochenende in Sizilien werden sie gleichfalls eine Ahnung bekommen, was es heißt, mit Trump über lange Linien, über fest verabredete „guidelines“ zu verhandeln. Klimawandel? Gibt es nicht. Freihandelsabkommen? Nicht gut, weil gefährlich für die US-Wirtschaft. Deutschland? Je nach Lage gut oder böse. Aktuell „sehr böse“, weil aus Trumps Sicht der deutsche Außenhandelsüberschuss zu hoch ist und ohnehin zu viele deutsche Autos in den USA verkauft werden.

Die Nato wiederum beschließt, als Bündnis Teil der internationalen Anti-IS-Koalition zu werden, tatsächlich aber muss sie sich selbst verteidigen – gegen Donald Trump. Das ist für ein Bündnis, das auf Verlässlichkeit bauen muss, nicht die beste Basis – erst recht, wenn es seine Ostflanke gegen einen überpotenten russischen Präsidenten absichern muss, den Trump wiederum nicht schlecht findet. Immerhin hat der neue US-Präsident seine Meinung über die Nato geändert: Erst veraltet, ist sie jetzt doch nicht mehr veraltet. Aber was heißt das schon? Trump pocht auf Geld: Zwei-Prozent-Ziel. Die Alliierten müssen ihm jetzt beibringen, dass Fähigkeiten und Beiträge in Einsätzen auch auf Dauer zählen. Das ist Teil des Deals.