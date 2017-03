Kommentar zu Opel

Frankfurt am Main. Opel soll Peugeot unterstützen. Peugeot soll Opel retten. Doch das kann nur passieren, wenn die beiden nicht jede Nische mit einem Automodell besetzen und sich auf das Wesentliche konzentrieren.

Von Michael Braun, 06.03.2017

Es sieht weitaus besser aus für Opel als vor acht Jahren, als General Motors schlecht dran war, Opel sowieso und die Finanzkrise die gesamtwirtschaftliche Leistung vieler Länder schrumpfen ließ. Seitdem ist GM vom amerikanischen Staat wieder auf die Füße gestellt worden, hat Opel unter neuer Führung die alten Verluste gemindert und vor allem an Qualität gewonnen. Peugeot wiederum ist von einer Beinahepleite wieder auferstanden. Das schnelle Urteil, mit Peugeot und Opel täten sich zwei Lahme zusammen, die gemeinsam nicht laufen könnten, gilt nicht mehr.

Dennoch ist nicht alles gut. Peugeot und Opel beackern den gleichen Markt, bauen eher kleine und mittelgroße Autos ohne Premiumanspruch. Beide sind (noch) stark auf den europäischen Markt ausgerichtet. Zudem bleiben für die Automobilindustrie grundlegende Herausforderungen: Im Zweifel bestehen eher Überkapazitäten. Die Investitionen in die lange verschleppte Elektromobilität werden gewaltig. Zugleich sollen die Verbrennungsmotoren immer sauberer werden. Neue Konkurrenten wachsen heran, die von der Datentechnik kommen, nicht vom Motorenbau, und die damit womöglich die Gewinnquellen der Zukunft besser beherrschen als die klassischen Autobauer. Und zusammen kommen Peugeot und Opel auf eine Produktion von vielleicht fünf Millionen Autos – der größte europäische Hersteller, VW, kann seine Kosten auf die doppelte Zahl verteilen.

Um mithalten zu können, müssen sich Peugeot und Opel also auf das Wesentliche konzentrieren. Sie müssen nicht jede Nische mit einem Modell besetzen. Sie müssen sich auf möglichst viele gleiche Teile verständigen. Nur das hält die Entwicklungskosten im Zaum und steigert zugleich die Einkaufsmacht. Die schönen Worte des PSA-Chefs, er habe seit seinem Amtsantritt bei Peugeot noch keine Fabrik geschlossen und man müsse „den Menschen eine Chance geben“, sollte niemand missverstehen. Erstens ist Carlos Tavares erst drei Jahre bei Peugeot. Und zweitens hat er bei dem staatsgestützten Konzern 30.000 Arbeitsplätze auch ohne Werkschließung gestrichen. Das könnte auch einem Viertel der Opel-Beschäftigten drohen.

Der Druck auf die Opelaner wird wachsen. Gemildert werden könnte er durch die Entscheidung der Briten für den Brexit und durch gepflegte Vorurteile. Der Brexit könnte den rund 4500 Beschäftigten bei Vauxhall die Arbeit sichern, weil sie dann zollfrei im und für den dann isolierten britischen Markt Autos bauen könnten. Und das in Deutschland schwer ausrottbare Vorurteil, Franzosen wüssten keine qualitativ wettbewerbsfähigen Autos zu bauen, könnte dauerhaft Beschäftigung in deutschen Werken sichern. Verlassen kann man sich darauf allerdings nicht. Der letzte strategische Schritt ist mit der Übernahme Opels durch Peugeot in der europäischen Autoindustrie sicher nicht getan.