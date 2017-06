Ex-Ministerpräsident feiert Wahlerfolge

Rom. Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi ist wieder ein wichtiger politischer Faktor in Italien.

Silvio Berlusconi wurde 2013 in letzter Instanz zu vier Jahren Haft wegen Steuerbetrugs verurteilt. Weil das italienische Strafrecht Milde mit Senioren walten lässt, durfte der inzwischen 80-Jährige seine Strafe mit Sozialstunden in einem Mailänder Altenheim ableisten. Seine Sex-Skandale mit Minderjährigen und Prostituierten sind zahlreich. Erst kürzlich wurde Berlusconi erneut angeklagt, weil er drei Zeuginnen bestochen haben soll. Bis 2019 darf der frühere italienische Ministerpräsident keine öffentlichen Ämter bekleiden. Und doch steht er wieder im Zentrum der italienischen Politik. Nach dem Erfolg bei den Kommunalwahlen kann er triumphierend behaupten: „Ich bin zurück und das sieht man.“

Es sieht so aus, als seien die Italiener ein unverbesserliches Volk, das einem verurteilten Straftäter und kriminellen Schwerenöter weiterhin politische Verantwortung überträgt, als sei nichts gewesen. Zwölf größere Städte haben die Kandidaten der Berlusconi-Partei im Verbund mit der rechtspopulistischen Lega Nord den Linken bei den Kommunalwahlen abgejagt. Weil auch Städte wie Genua, das seit 1946 eine linke Stadtverwaltung hatte, oder die Mailänder Arbeitervorstadt Sesto San Giovanni, das „Stalingrad Italiens“, fortan konservative Bürgermeister haben, schreiben Italiens Zeitungen von Berlusconis Triumph.

Der „Cavaliere“ ist zurück. Als „Presidente“ sprechen die Moderatoren in den Fernsehstudios Berlusconi ehrfürchtig an, als sei der Ex-Premier nie von der Bildfläche verschwunden. Präsident seines Fußballclubs AC Mailand ist Berlusconi auch nicht mehr, aber wer einmal so lange wie er an der Macht war und Ehrentitel sammelte, der wird in Italien so schnell nicht vergessen.

Das Comeback Berlusconis ist ein Paradox, weil es sich aus der Unzufriedenheit der Italiener mit dem politischen Personal speist. Das gilt auch für den Medienunternehmer aus Mailand. Aber weil Berlusconi im Hintergrund agiert, keine direkte politische Verantwortung trägt und nicht selbst gewählt oder abgewählt werden kann, steht seine Person politisch weniger im Fokus. Der Senior zieht im Hintergrund die Fäden und gibt den Steigbügelhalter zur Macht. Das war so beim Reform-Bündnis mit Ex-Premier Matteo Renzi. Berlusconi war auch ein entscheidender Faktor bei der Einigung der Parteien auf ein neues Wahlrecht, das im letzten Moment platzte. Auf kommunaler Ebene verhalf seine Forza Italia nun auch der Lega Nord zum Erfolg. Wer solche Lösungen ermöglicht, ist ein gesuchter Partner. Und er verfügt über Macht.

Dazu kommen die Auflösungserscheinungen in der Parteienlandschaft. Die Regierungsverantwortung und das verlorene Verfassungsreferendum im Dezember haben Ex-Premier Matteo Renzi geschwächt, der stets auch Anziehungskraft auf Wähler im konservativen Spektrum ausübte. Der gemäßigte Sozialdemokrat war eine Art italienischer Emmanuel Macron, der angesichts der von ihm ausgelösten Spannungen im linken Lager inzwischen um das eigene politische Überleben kämpft. Berlusconis Stärke ist die Schwäche der anderen. Auf nationaler Ebene kann die Forza Italia laut Umfragen mit bis zu 16 Prozent der Stimmen rechnen. Mit diesem Wert gewinnt man keine Wahlen, aber man bleibt im zerklüfteten und dynamischen Politikbetrieb in Rom ein entscheidender Faktor. So spielt Berlusconi in den Überlegungen von PD-Chef Renzi eine Rolle als möglicher Koalitionspartner nach den Wahlen, die im kommenden Frühjahr stattfinden könnten.