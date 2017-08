Amerikas Rechte

Ein Foto aus vergangenen Tagen hält Susan Bro, die Mutter der in Charlottesville getöteten Heather Heyer, am Montag in die Kameras.

Washington. Donald Trump verurteilt rechtsextreme Gewalt erst mit zwei Tagen Verspätung, um es sich nicht mit Zehntausenden Wählern zu verscherzen.

Von Dirk Hautkapp, 14.08.2017

Wahlempfehlungen für das Establishment waren nie die Sache des „Daily Stormer“. Im Oktober vergangenen Jahres machte die klickträchtigste Neonazi-Webseite in den USA eine Ausnahme. „Donald Trump ist bereit zu sagen, was die meisten Amerikaner denken“, schrieben die Rechtsextremisten, nachdem der Geschäftsmann massiv gegen illegale Einwanderer und die Einreise von Muslimen zu Felde gezogen war. Der „Stormer“ rief die weiße Bevölkerung im Land auf, „zum ersten Mal in unserem Leben für den einen Mann zu stimmen, der tatsächlich unsere Interessen vertritt“.

Zehn Monate später sitzt Trump im Weißen Haus. Noch immer mobilisiert die Identitätspolitik des Populisten („America First“, Schranken setzen gegen die Globalisierung, Illegale abschieben etc.) das Rechtsaußen-Spektrum, das nach Schätzungen der Bundespolizei FBI auf „einige Zehntausend Mitglieder“ bauen kann.

Aber nicht nur das. Trump hat in der zersplitterten radikalen Rechten Amerikas mit Dutzenden konkurrierenden Gruppen von „Nationalen Sozialisten“ bis zur „Arischen Bruderschaft“ für eine flächendeckende Enthemmung gesorgt. „Sieg Heil“-Rufe mit armlangem Hitlergruß, Hakenkreuze und andere NS-Devotionalien gehörten auch bei den tödlich geendeten Protesten in Charlottesville zum Standard-Repertoire vieler Provokateure, die in Richard Spencer und David Duke zwei Promis in ihren Reihen wussten. Duke war Grand Wizzard des für Hunderte Lynchmorde an Schwarzen verantwortlichen Kapuzenträger-Vereins Ku-Klux-Klan, der heute noch auf circa 8000 Anhänger zählen kann. In Charlottesville erklärte der bekennende Rassist und Antisemit, dass die Bewegung „Trumps Versprechen“ einlöst – „wir holen uns unser Land zurück“.

Spencer, mediengewandter Wortführer des „Alt-Right“-Sammelbeckens aus Neonazis, Rechtsradikalen und „White Power“-Vertretern, die an die Überlegenheit der weißen Rasse glauben, tritt offen für ein ethnisch gesäubertes Amerika ein: „Noch vor kurzem war Amerika ein weißes Land, geschaffen für uns und unsere Nachfahren. Es ist unsere Schöpfung, unser Erbe. Und es gehört uns.“

Erst am Montag distanzierte sich Trump unmissverständlich von den Ultrarechten. „Rassismus ist böse“, sagte er in Washington und fügte hinzu: „Und alle, die in seinem Namen Gewalt ausüben, sind Kriminelle und Verbrecher.“ Dies gelte für den Ku Klux Klan, Neonazis sowie Anhänger des Prinzips einer weißen Vorherrschaft. Diese Gruppen seien „abstoßend“.

Duke, Spencer und andere trauen sich inzwischen, ihre kruden Thesen wie selbstverständlich aus den Schmuddelecken des Internets ans Licht der Öffentlichkeit zu holen. Mit „dramatischen Folgen“, wie die Rassismuswächter des „Southern Poverty Law Centers“ (SPLC) in Alabama schlussfolgern.

Die Zahl der Hassverbrechen sei seit Trumps Wahl im vergangenen November „drastisch gestiegen“. Die Rede ist von über 1000 Delikten. Hauptsächlich betroffen: Schwarze, Immigranten, Schwule, Lesben und Muslime. Es gab neben Hetze und Einschüchterung auch Gewalttaten bis hin zu Bombenexplosionen und Morden.

Da sich der Präsident, anders als bei Vorfällen mit islamistischem Extremismus, hier nie mit klaren Verurteilungen zu Wort meldete, wird das rechtsextreme Lager „immer selbstbewusster“, sagt der SPLC-Experte Richard Cohen. Indiz: Im Frühjahr bündelten mehrere rechtsextreme Gruppen ihre Aktivitäten unter dem Dach der „Nationalistischen Front“. Matthew Heimbach, einer der Sprecher, war am Wochenende in Charlottesville und sprach später von einem „großen Sieg“. Über den Tod der 32-jährigen Heather Heyer, die von James Alex Fields (20), einem Mitglied der rechtsextremen Gruppe „Vanguard America“ bei einer Amokfahrt mit dem Auto totgefahren wurde, verlor er kein Wort.

Wer in Charlottesville mit Vertretern der Ultrarechten sprach, bekam immer wieder den Namen Stephen Bannon präsentiert - „als Garant dafür, dass unser Anliegen nicht vergessen wird“, wie ein junger Fackelträger aus Kentucky dieser Zeitung sagte.