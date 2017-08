Kommentar zur Regierungskrise in Niedersachsen

Berlin. Es darf nicht sein, dass ein Ministerpräsident eine Regierungserklärung von einem Autokonzern vorab korrigieren lässt. Hier wird die Grenze des politisch Zulässigen eindeutig überschritten.

Von Birgit Marschall, 07.08.2017

Geht das? Nein! Es darf nicht sein, dass ein Ministerpräsident eine Regierungserklärung von einem Autokonzern vorab korrigieren lässt. Ein solcher Vorgang lässt sich nicht rechtfertigen. Hier wird die Grenze des politisch Zulässigen eindeutig überschritten. Ein Regierungschef muss unabhängig bleiben. Er darf seine Reden nicht von Wirtschaftsunternehmen oder deren Lobbyisten umschreiben lassen. Dass weder Stephan Weil noch der VW-Konzern darin ein Problem sehen, offenbart, dass ihnen das sichere Gespür für die Grenzen zwischen Politik und Wirtschaft längst verloren gegangen ist.

Es mag vielleicht gängige Praxis sein, dass die VW-Lobbyisten sich Reden von Aufsichtsratsmitgliedern vorher anschauen. Weil ist aber kein normales Aufsichtsratsmitglied. Er ist der gewählte Chef einer Landesregierung, deren Aufgabe es ist, die politischen Rahmenbedingungen für Konzerne wie VW zu setzen und zu kontrollieren, ob der Konzern diese Regeln dann auch einhält. Was die Sache noch empörender macht, ist, dass dieser Konzern sich in der Abgasaffäre ja gerade nicht an die Regeln gehalten hat.

Aber der SPD-Mann ist bei Weitem nicht der einzige, dem der Vorwurf der viel zu großen Nähe zu den Autokonzernen gemacht werden muss. Auch CSU-Verkehrsminister Alexander Dobrindt verschloss viel zu lange die Augen vor den Machenschaften. Und der frühere CDU-Staatsminister im Kanzleramt Eckart von Klaeden hat als Daimler-Cheflobbyist 2015 erfolgreich im Kanzleramt interveniert, damit sich Angela Merkel in Brüssel für weniger strengere EU-Abgas-Grenzwerte einsetzt.