Berlin. Andrea Nahles, die künftige Vorsitzende der Sozialdemokraten, hat jetzt doppelte Macht. Sie wird damit stärkste Gegenspielerin von Angela Merkel.

Irgendwann in dieser denkwürdigen Nacht haben sie den Knoten durchgeschlagen. Martin Schulz, Olaf Scholz und Andrea Nahles. Im Lichte der bald fertigen Ergebnisse der Groko-Verhandlungen haben sie ihren Plan vollendet. Wer wird was? Welche Rochade löst welche nächste Bewegung aus? Was wären die Folgen? Schulz ahnt schon länger, dass der demnächst bevorstehende SPD-Mitgliederentscheid seine ohnehin nicht sehr komfortable Situation als SPD-Chef noch komplizierter machen könnte.

Aber jetzt hat Schulz den ersten Zugriff. Noch ist er Vorsitzender seiner Partei. Noch kann er entscheiden – auch über seine eigene Zukunft. Schulz wählt die vorletzte Ausfahrt aus dem Amt des Vorsitzenden und entschädigt sich mit dem Anspruch auf das Außenministerium einer nächsten großen Koalition. Die letzte Ausfahrt wäre ein Mitgliedervotum geworden. Bei einem Scheitern hätte Schulz auf dem Pannenstreifen wohl den Notdienst rufen müssen.

Die nächsten Wochen werden hart – und entscheidend. Die SPD braucht eine(n) Parteichef(in) mit Autorität, Durchzug, Begeisterungskraft und Angriffslust. So wie am 21. Januar, dem Tag des Sonderparteitages in Bonn.

Andrea Nahles betritt die Bühne. Vor ihr sitzt die irgendwie träge, weil unentschlossene Schar der Genossen dieses Parteitages. Der Vorsitzende hat schon gesprochen. Aber oben auf dem Podium ist im Gesicht von Nahles zu sehen, dass diese Rede von Martin Schulz nicht gereicht hat, um den Parteitag mitzunehmen, geschweige denn mitzureißen, für den Weg in eine nächste große Koalition. Nahles muss ran. Und sie mag diese Situationen, wenn es eng wird, wenn Kampfgeist gefragt ist, wenn man kurz vor Schluss einem Rückstand hinterherläuft und weiß: Dieses Spiel kann man noch drehen.

Nahles kommt, dreht auf, sagt ihren Leuten unten im Saal, die Menschen draußen im Land würden über die SPD doch sagen: „Die haben einen Vogel.“ Erst meckern, dann verweigern, dabei hätten sie doch all die Jahre mitregiert. „Der blöde Dobrindt“, dem überlasse man das Land jedenfalls nicht. „Nicht mit uns.“ Der Beifallspegel im Saal steigt an. Nahles redet eine müde, eine gespaltene SPD in der Frage „Groko Ja oder Nein“ wach. Als sie endet, sieht man einen leichten Schweißfilm auf ihrer Stirn. Sie pumpt. Dieser Auftritt war eine Energierede.

Und mit genau dieser Energie soll die 47 Jahre alte Literaturwissenschaftlerin, Tochter eines Maurermeisters aus der Vulkaneifel, künftig auch die SPD führen. Nahles bekommt jetzt doppelte Macht. Den Vorsitz der SPD-Bundestagsfraktion hat sie schon direkt nach der Bundestagswahl übernommen. Jetzt soll Nahles auch noch den SPD-Vorsitz von Schulz übernehmen. „Das schönste Amt neben Papst“, hat Franz Müntefering einmal gesagt. Er muss es wissen. Er war gleich zwei Mal SPD-Chef. Nahles ist nun die erste Päpstin der SPD. Sie kann jetzt beides: Ein Bündnis mit CDU-Chefin Angela Merkel für die Zeit dieser Groko schmieden und zugleich, gewissermaßen in Merkels totem Winkel, für die Zeit danach planen. Keine Frage: Nahles wird mit der Fülle und dem Einfluss der Ämter der Partei- und Fraktionsvorsitzenden zu Merkels mächtigster Gegenspielerin.

Nahles kann auch Straßenkampf, wenn es darauf ankommt. „Ab morgen kriegen Sie in die Fresse“, hatte Nahles kurz nach ihrer Wahl zur SPD-Fraktionschefin in die Kameras gesagt. So was mag sie, so was kann sie. Sie ist geschult aus ihrer Zeit (1995 bis 1999) als Bundesvorsitzende der Jusos. Wer da nicht angreift, wird nichts in der SPD. Von daher könnte dem heutigen Juso-Chef Kevin Kühnert noch eine Karriere bevorstehen.

Nahles muss von diesem Februar-Tag, da Merkel, Schulz und CSU-Chef Horst Seehofer ihre Einigung über eine Groko verkündet haben, die Sache für sich nach vorne denken: hin zur nächsten Bundestagswahl. Sicher, politische Karrieren sind kaum planbar. Aber sollte sie bis 2021 – oder wann auch immer die nächste Wahl stattfindet – noch Partei- und Fraktionschefin der SPD sein, wird die Partei an ihr als nächster Kanzlerkandidatin nur schwer vorbeikommen.

In der vorigen Woche erst hat Nahles gezeigt, dass sie jene Flexibilität und Geschmeidigkeit besitzt, die über politische Karrieren mitentscheiden. Die Fraktionen von Union und SPD handelten in zwei Tagen einen Kompromiss zum Familiennachzug von Angehörigen von Bürgerkriegsflüchtlingen aus, den sowohl CDU/CSU wie auch SPD später als Erfolg für sich deuteten. Die Union sah darin auch künftig eine Begrenzung von Zuwanderung, die SPD betonte, mit dem Kompromiss den Einstieg in den Familiennachzug (1000 Personen pro Monat) überhaupt erst wieder ermöglicht zu haben. Wenn dann die Grünen im Bundestag der SPD auch noch vorwerfen, die Sozialdemokraten seien „eingeknickt“, kommt Nahles richtig auf Touren. Sie schimpft in der ersten Reihe wie ein Rohrspatz. Und ihre Tiraden gegen die Grünen wollen gar kein Ende nehmen. Bätschi!

„Müde. Aber zufrieden. Der Vertrag steht!“, haben die SPD-Spitzenverhandler am Vormittag noch ein Bild rumgeschickt. Nahles ist mit drauf. Sie steht vorne. Hinter ihr, fast verdeckt, Schulz. So ist jetzt die Lage. Nahles war SPD-Generalsekretärin. Sie hat Wahlkämpfe geplant und geleitet. Jetzt übernimmt sie den höchsten Posten der Sozialdemokratie. Der nächste Wahlkampf kommt bestimmt. Vielleicht der erste, der auf sie zugeschnitten ist.