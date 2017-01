Der Große Saal in der Elbphilharmonie in Hamburg.

07.01.2017 Hamburg. Nach zehnjähriger Bauzeit und exorbitanten Kostensteigerungen eröffnet am Mittwoch das spektakulärste Konzerthaus der Welt. Diese Spielzeit ist schon ausverkauft.

In den Nächten der vergangenen Wochen müsste Christoph Lieben-Seutter eigentlich so tief und entspannt geschlafen haben wie ein Murmeltier im tiefsten Winter. Unter den Konzerten, die der Intendant der Hamburger Elbphilharmonie im ersten Halbjahr nach der offiziellen Eröffnung am Mittwoch, 11. Januar, bis zur Sommerpause anbietet, findet sich kein einziges Sorgenkind. Ganz gleich, ob in den kommenden Wochen und Monaten die Wiener Philharmoniker unter der Leitung des ehemaligen Hamburger Generalmusikdirektors Ingo Metzmacher anreisen, der spanische Flamenco-Gitarrist Tomatito oder der 81-jährige amerikanische Minimal-Music-Guru Terry Riley – die Bilanz lautet immer gleich: ausverkauft. Wer für das erste Halbjahr noch keine Karte für ein Konzert x-beliebiger musikalischer Ausrichtung in der Elbphilharmonie hat, muss sich auf spätere Spielzeiten vertrösten.

Der Österreicher Lieben-Seutter, der bereits 2007 vom Wiener Konzerthauses nach Hamburg wechselte und seit 2009 unter dem Elbphilharmonie-Label Konzerte vor allem in der 1908 erbauten Laiszhalle veranstaltet, könnte im Großen Saal des Neubaus wohl auch einen Blockflötenkurs aus Hintertupfingen auftreten lassen – die Leute würden ihm trotzdem die Karten aus den Händen reißen. Nur um einen Fuß ins Innere dieses spektakulären Bauwerks des Basler Architektenbüros Herzog & de Meuron zu setzen. Die Konzerte seien nicht nur alle ausverkauft, bemerkt Lieben-Seutter in einem Interview, sondern bei zusätzlichen Angeboten seien die Karten „so schnell weg, dass wir dabei zusehen können. Die Nachfrage ist momentan irre“. An diesem Ort adelt die Musik den Konzertsaal, und – vor allem – der Konzertsaal die Musik.

Hamburgs neues Konzertgebäude findet auf der Welt nichts, das vergleichbar wäre. Kein Wunder. Mit 866 Millionen Euro Baukosten belegt es laut „Handelsblatt“ Platz zwölf im Ranking der teuersten Gebäude der Welt. Die Silhouette der Elbphilharmonie mit dem alten Backsteinsockel und den 1096 eigens entwickelten Glaselementen des aufgesetzten Neubaus ist schon lange vor der Eröffnung zum neuen Wahrzeichen Hamburgs geworden. Das Innenleben des Hauses trumpft mit edlen Materialien und schön geschwungenen Linien auf. Hinter der eleganten Fassade befinden sich drei Konzertsäle, ein großer Musikvermittlungsbereich, Gastronomie, eine Parkgarage, ein Luxushotel, private Luxusappartements und die Plaza in 37 Metern Höhe als begehbare Fuge zwischen Kaispeicher und gläsernem Neubau. Von hier hat man einen überwältigenden Blick auf die Hansestadt und ihren Hafen. Seit die Plaza im November eröffnet wurde, nehmen täglich Tausende Besucher den Weg über die 82 Meter lange Rolltreppe, die man hier „Tube“ nennt, um die Aussicht zu genießen.

Herzstück der Elbphilharmonie ist natürlich der große Konzertsaal mit 2100 Plätzen. Die Konzertsessel sind nach dem Vorbild von Hans Scharouns Berliner Philharmonie nach dem Weinbergprinzip in Terrassen gruppiert. Das hat etwas für sich: Kein Besucher sitzt mehr als 30 Meter vom Dirigenten entfernt. Die große Konzertorgel mit Fernwerk und 4765 Orgelpfeifen stammt aus dem Hause der weltweit renommierten Bonner Orgelbauwerkstatt Klais. Der japanische Akustik-Guru Yasuhisa Toyota hat für den Saal eigens eine aufgeraute „weiße Haut“ entwickelt, die aus 10 000 individuell gefrästen, schweren Gipsfaserplatten besteht und den Schall in jeden Winkel streut. Toyota hat selbstsicher in die Mikrofone des NDR hineinversprochen, dass der Saal akustisch zu den „zehn, vielleicht auch fünf besten der Welt“ zählt.

In Hamburg hatte man von Anfang an groß gedacht. Manche sagen auch größenwahnsinnig. Am Anfang der Elbphilharmonie stand eine Vision, die nun nach fast zehn Jahren Bauzeit, Skandalen und multiplen Kostenexplosionen Wirklichkeit geworden ist. Als zur Jahrtausendwende die Pläne für die „HafenCity“ Gestalt annahmen, hatten der Immobilien-Projektentwickler Alexander Gérard und seine Frau, die Kunsthistorikerin Jana Marko, die Idee, dieses „größte Stadtentwicklungsprojekt Europas“ mit einem spektakulären Konzerthaus zu krönen. Standort sollte der denkmalgeschützte Kaispeicher A, ein Tee-, Tabak- und Kakaolager aus den 1960er Jahren, an der Elbe sein, für den Hamburg allerdings schon einen Bürokomplex „MediaCityPort“ vorgesehen hatte.

Architektonische Vision einer sich aufwerfenden gläsernen Welle

Tatsächlich reagierte der Senat 2001 noch sehr zurückhaltend auf den Vorstoß des Ehepaares. Also reisten die beiden auf eigene Faust nach Basel zu einem Studienfreund Gérards. Der war niemand anderes als Pierre de Meuron vom Architekturbüro Herzog & de Meuron. Als Anschauungsmaterial hatten sie dem alten Freund lediglich eine Postkarte mit dem Bild des Speichers mitgebracht. De Meuron zückte, wie Gérard später berichtete, einen Kugelschreiber und zeichnete eine schwungvoll gezackte Linie über den abgebildeten Backsteinkasten: An diesem ersten Entwurf hielt man fest. Einen Architektenwettbewerb hat es später nie gegeben.

Danach nahm das Projekt Fahrt auf. Gérard und seine Schweizer Architekten stellten es 2003 in Hamburg vor. Der Jubel in der Stadt war groß, zumal das Projekt den Haushalt der Hansestadt zunächst mit keinem Cent belasten sollte. Gérards Konzept: Hamburg solle das Grundstück zur Verfügung stellen, die Kosten für das Bauprojekt würden durch das integrierte Hotel, die Luxusappartments und das Parkhaus querfinanziert.

Die architektonische Vision von einer auf dem historischen Kaispeicher sich aufwerfenden gläsernen Welle und deren finanziell überschaubare Realisierung verfing: Bereits im Dezember fiel im Senat die Grundsatzentscheidung für den Bau der Elbphilharmonie. Eine erste Machbarkeitsstudie ging von Gesamtkosten in Höhe von 186 Millionen Euro aus, die öffentliche Hand sollte davon 77 Millionen Euro übernehmen. Hamburgs damaliger Bürgermeister Ole von Beust (CDU) glaubte an den Bilbao-Effekt, machte das Projekt zur Chefsache – und kegelte Gérard aus dem Spiel. Die Koordination des Projektes übernahm die Hamburger ReGe (Projekt-Realisierungsgesellschaft). Als 2005 die Immobilienunternehmer Hannelore und Helmut Greve eine private Spende von 30 Millionen Euro bereitstellten, schien die Finanzierung endgültig komplett. Der Plan war: Baubeginn 2007, Eröffnung: Oktober 2009.

Als man 2006 die Verträge mit Herzog & de Meuron und dem Essener Bauunternehmen Hochtief abschloss, war allerdings schon klar, dass man ein paar Millionen Euro würde drauflegen müssen: Das Angebot von Hochtief lag bei 241,1 Millionen Euro. 114 Millionen davon sollte die öffentliche Hand aufbringen. Ein immer noch komfortables Verhältnis, wenn man es mit den endgültigen Kostenanteilen vergleicht. Am Ende muss der Steuerzahler von den 866 Millionen Euro tatsächlichen Baukosten den Löwenanteil von 789 Millionen Euro übernehmen.

Kostenexplosion

So blauäugig es gewesen ist, zu glauben, für 77 Millionen Euro einen Weltklassesaal zu erhalten, so unnötig wurden unterm Strich viele Millionen Euro verschwendet. Einer der vielen Gründe für die exorbitant explodierten Baukosten war die Eile des Bürgermeisters. Das geht auch aus den Ergebnissen beiden Untersuchungsausschüsse hervor, die die Verantwortung für das Desaster klären sollten. Das Projekt war bei Vertragsabschluss bei Weitem nicht durchgeplant. Für das Bauunternehmen Hochtief, dessen 241-Millionen-Angebot auf keiner belastbaren Basis stehen konnte, war es deshalb ein Leichtes, immer wieder Nachforderungen geltend zu machen. In der Folge gab es in dem komplexen Dreiecksverhältnis aus ReGe, Architektenbüro und Bauunternehmen Querelen, Baustopps, diverse Verschiebungen des Eröffnungstermins und Kosten, die völlig aus dem Ruder liefen.

Vertragsbedingungen neu verhandelt

Als Hochtief sich Ende 2011 wegen der nach eigener Einschätzung unsicheren Statik weigerte, das schwere Dach des großen Konzertsaales abzusenken und auf den Baukörper zu verankern, wäre der Traum von der Elbphilharmonie fast geplatzt. Monatelang herrschte vollkommener Stillstand auf der Baustelle. Erst unter dem neuen SPD-Bürgermeister Olaf Scholz und der im vergangenen Oktober verstorbenen Kultursenatorin Barbara Kisseler ging es endlich weiter. Sie verhandelte die Vertragsbedingungen neu aus. Das Dreiecksverhältnis wurde aufgelöst, die Stadt zog sich zurück und Hochtief sollte wesentlich mehr Verantwortung übernehmen. Und man legte noch einmal 195 Millionen Euro drauf. Die Vertragskonstruktion, die im Sommer 2013 von der Bürgerschaft abgesegnet wurde, hielt. Wenn Hochtief nicht pünktlich am 31. Oktober 2016 fertig geworden wäre, hätte das Bauunternehmen pro Werktag eine Vertragsstrafe von 575 000 Euro zahlen müssen.

Wenn jetzt noch Tränen fließen, dann nur welche des Glücks. Nach der ersten Probe des NDR Sinfonieorchesters, des Residenzorchester der Elbphilharmonie, im neuen Konzertsaal mit Johannes Brahms' erster Sinfonie, sagte Orchesterchef Thomas Hengelbrock: „Es sind jedem im Raum die Tränen heruntergelaufen, wirklich jedem.“

Am Mittwoch, 11. Januar, startet das NDR Fernsehen um 18.30 Uhr die Liveübertragung des Festaktes, um 20.15 Uhr bis 22.45 Uhr folgt das Eröffnungskonzert mit dem NDR Sinfonieorchester unter Leitung von Thomas Hengelbrock und den Solisten Camilla Tilling, Sopran, Wiebke Lehmkuhl, Alt, Philippe Jaroussky, Countertenor, Pavol Breslik, Tenor, Sir Bryn Terfel, Bassbariton, Iveta Apkalna, Orgel. Der Kultursender Arte streamt die Eröffnungsveranstaltung auf auf seiner Internetseite unter www.concert.arte.tv/de. (Bernhard Hartmann)