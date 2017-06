Das Netz zerreißt

Im mittlerweile ganz auf Recep Tayyip Erdogan zugeschnittenen türkischen System kann die Sturheit des Mannes an der Spitze eine nötige Neuausrichtung der Nahostpolitik erschweren, kommentiert GA-Korrespondentin Susanne Güsten.

Von Susanne Güsten, 09.06.2017

Die Krise in Katar ist ein Rückschlag für den türkischen Präsidenten Erdogan. Ähnlich wie die Herrscher in Doha hat die Türkei bisher versucht, auf mehreren Hochzeiten zu tanzen: gute Beziehungen zu den USA und Aussöhnung mit Israel bei gleichzeitiger Hilfe für die Muslimbrüder und für Hamas; Zusammenarbeit mit dem Iran auf wirtschaftlichem Gebiet und gegen die Kurden bei gleichzeitiger anti-schiitischer Rhetorik und Gegnerschaft im Syrien-Konflikt.

Im Falle Katars zerreißt in diesen Tagen das kunstvoll gesponnene Netz aus Beziehungen zu den unterschiedlichsten Akteuren der Region unter dem Druck der arabischen Nachbarn, die sich von den USA ermuntert fühlen. Ähnliches könnte auch auf die Türkei zukommen, die anders als die reichen Kataris von Öl- und Gasimporten abhängig ist. Erdogans Schnellschuss zugunsten der Regierung in Doha dürfte deshalb nicht das letzte Wort in dieser Angelegenheit gewesen sein. Eine Kurskorrektur in Ankara ist unausweichlich, wenn Katar zu einer neuen Politik gezwungen wird.

Die große Frage ist, was an die Stelle der bisherigen türkischen Nahost-Politik treten kann. Lässt Erdogan die Muslimbrüder fallen, um sich wieder mit Saudi-Arabien und Ägypten vertragen zu können? Der Präsident zeigt bisher keinerlei Neigung zu einem Neuanfang, auch weil er damit indirekt zugeben würde, dass seine bisherige Politik gescheitert ist. Im mittlerweile ganz auf Erdogan zugeschnittenen türkischen System kann die Sturheit des Mannes an der Spitze eine nötige Neuausrichtung erschweren – das erleben auch die Europäer seit Monaten.