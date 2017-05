Neue Regelung für Plastikmüll

Plastikverpackungen machen einen großen Teil des Hausmülls aus und landen in den meisten Kommunen in einer Gelben Tonne oder im Gelben Sack. FOTO: DPA

Berlin. Mehr Pfand, weniger Verbrennung: Die Länderkammer billigt das Verpackungsgesetz, das ab 2019 höhere Recycling-Quoten vorschreibt. Auch bei Fruchtschorlen wird dann ein Pfand fällig.

Von Birgit Marschall, 13.05.2017

Verbraucher und Unternehmen sollen ab 2019 wesentlich mehr Verpackungen, Glas- und Plastikflaschen sowie andere Wertstoffe für das Recycling sammeln. Das Verpackungsgesetz, um das jahrelang gestritten wurde, passierte am Freitag die letzte Hürde im Bundesrat.

Was genau ändert sich für Verbraucher, wenn das Gesetz 2019 in Kraft tritt?

Einzelhändler müssen ihre Kunden auf Schildern darüber informieren, wo im Laden Mehrwegflaschen zu finden sind. Außerdem wird auf einige zusätzliche Getränke Pfand fällig, nämlich auf Frucht- und Gemüsenektare mit Kohlensäure sowie Mischgetränke mit einem Molkeanteil von mindestens 50 Prozent. Damit will die Bundesregierung den Anteil von Mehrweg-Verpackungen steigern, der seit Jahren sinkt. Bei den Mülltonnen ändert sich nichts. Ob Verbraucher ihren Verpackungsmüll in eine Gelbe Tonne oder in einen Gelben Sack oder in eine orange Tonne für alle Wertstoffe stecken können, hängt jeweils davon ab, ob sich ihre Heimatkommune mit privaten Recycling-Unternehmen über die Entsorgung verständigt hat.

Warum wird die Wertstofftonne nicht überall vorgeschrieben?

Das haben die privaten Recycling-Unternehmen verhindert, die mit der Verwertung der abgelieferten Wertstoffe pro Jahr rund eine Milliarde Euro Umsatz machen. Sie wollten nicht, dass die Kommunen Möglichkeiten haben, ihnen dieses Geschäft wegzunehmen. Deshalb wurde aus dem ursprünglich geplanten Wertstoffgesetz nichts. Dennoch ist die Wertstofftonne bereits sehr verbreitet: Zwölf bis 15 Millionen Verbraucher können sie nach Angaben des Bundesverbandes der Entsorgungswirtschaft bereits nutzen. Wo weitere eingeführt werden, entscheiden die Kommunen in Absprache mit dem Dualen System der privaten Recyclingfirmen. Da viele Kommunen das Verpackungsgesetz abgewartet haben, rechnen Experten jetzt damit, dass die Wertstofftonne sich jetzt deutlich mehr ausbreiten wird.

Was kommt in die Wertstofftonne?

Hinein kommen sogenannte stoffgleiche Nichtverpackungen. Das sind Gegenstände wie Bratpfannen oder Barbiepuppen, die aus Plastik oder Metall sind, aber die keine Verpackungen sind.

Was sollen die Mehrweg-Schilder im Einzelhandel?

Das Bundesumweltministerium will den Mehrweganteil bei allen Flaschen und Getränkeverpackungen auf mindestens 70 Prozent steigern. Bisher liegt er bei 45 Prozent.

Wie sieht es mit der Recyclingquote bei Verpackungen aus?

Sie soll in den kommenden Jahren deutlich steigen. Bei Kunststoffen etwa liegt sie derzeit unter 40 Prozent, ab 2022 sollen 63 Prozent aller Kunststoffe wieder verwertet werden können.

Was wird an dem Gesetz kritisiert?

Grüne und Linke sind unzufrieden damit, dass die Wertstofftonne nicht überall vorgeschrieben wird. Zudem monieren die Umweltverbände, dass Hersteller und Handel die Umsetzung der Ziele über eine neue zentrale Stelle zum Teil selbst kontrollieren sollen, statt dass sie staatlich beaufsichtigt werden. Sie fordern zudem Sanktionen für ein Verfehlen der Mehrwegquote.

Wird wirklich recycelt?

Ja, das gesammelte Glas, Papier, Metalle und Plastik kommt definitiv in Recyclinganlagen. Aber das Misstrauen in der Bevölkerung ist groß. Denn was mit dem Müll genau passiert, wird für die Bürger oft nicht transparent genug. So hält sich hartnäckig der Mythos, dass alles nach der Mülltrennung wieder zusammengeschmissen wird. Das ist aber nachweislich nicht der Fall.