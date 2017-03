Englisches Königshaus

Wenn die britische Königin Elizabeth II. stirbt, lautet das Codewort: London Bridge has fallen.(Archivbild)

Wahrscheinlich ist kein Ableben so genau geplant, wie das von Königin Elisabeth II. Sie selbst hat bestimmt, wer dann was in welcher Reihenfolge zu tun hat. Nur das Datum bleibt offen.

In fünf Wochen wird sie 91. Ihre Majestät erfreut sich, so weit man hört, bester Gesundheit und absolviert zudem noch immer ein beeindruckendes Arbeitspensum. Dass Königin Elisabeth II., seit 65 Jahren Staatsoberhaupt, die letzte Verbindung zu Britanniens alter Größe und Herrlichkeit, einmal das Zeitliche segnen sollte, kann sich niemand vorstellen – außer sie selbst.

Wie die britische Tageszeitung „The Guardian“ aus gut unterrichteten Kreisen im Buckingham-Palast erfuhr, hat die Queen ihr Ableben sowie die erste irdische Zeit inklusive ihrer Beisetzung längst bis ins Detail geplant. Demnach soll Professor Huw Thomas, ihr Hausarzt, der Queen bis zum Tod beistehen. Sobald der festgestellt wird, ist Charles König, seine Geschwister aufgefordert, ihm huldigend die Hand zu küssen. Der Professor informiert Sir Christopher Geidt, den Privatsekretär der Königin, und der unterrichtet Premierministerin Theresa May – sofern die noch im Amt ist. Denn der Guardian zitiert eine nationale Statistik, nach der die meisten 91-jährigen Britinnen im Schnitt weitere vier Jahre und drei Monate leben.

Sir Christopher wird auch nicht einfach sagen: „Die Queen ist tot“. Sondern die schon festgelegte Codeformel benutzen: „London Bridge has fallen.“

Anschließend sind die Administrationen des Commonwealth zu benachrichtigen und dann erst der Rest der Welt. Ob die geplante Informationsabfolge im Zeitalter des Internet so funktionieren wird, kann bezweifelt werden. Eher steht zu vermuten, dass der Tod der Queen schon getwittert und gepostet wird, bevor sie den letzten Atemzug getan hat.

1952 erfuhr Elisabeth so ziemlich als letzte vom Ableben ihres Vaters, König George VI. Denn zum Zeitpunkt des Todes nächtigte sie mit ihrem Gatten in Kenias Wildnis. Als sie am nächsten Morgen aus dem Baumhaus kletterte, war sie nichts ahnend schon Königin.