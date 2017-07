Kommentar zum Weltklimagipfel im November

Der Klimagipfel ist eine Riesenchance für die Stadt Bonn als UN-Standort in Deutschland, ihre Weltoffenheit, Gastfreundschaft und ihre Qualitäten als internationale Stadt erneut unter Beweis zu stellen, kommentiert GA-Redakteurin Lisa Inhoffen.

Die Entscheidungen, die auf den UN-Weltklimagipfeln getroffen werden, entfalten stets große politische Wirkung. Dies hat nicht zuletzt die 21. Konferenz der Vertragsstaaten (COP 21) in Paris gezeigt, die sich dort 2015 auf ein Klimaschutzabkommen geeinigt hatten.

Jetzt sind die Augen der Weltöffentlichkeit auf Bonn gerichtet. Wieder werden hohe Erwartungen an die Verhandlungen geknüpft. Aber auch an Deutschland und die Stadt Bonn als Ausrichter der COP 23. Wie werden sie ihrer Aufgabe gerecht, den Gipfel mit bis zu 25 000 Teilnehmern möglichst reibungslos über die Bühne zu bringen? Das ist in der Tat eine Riesenherausforderung, wie Staatssekretär Jochen Flasbarth zu Recht angemerkt hat angesichts der erforderlichen Logistik und nicht zuletzt auch mit Blick auf die Sicherheit für alle Gäste und natürlich auch die Bewohner Bonns. Nach den gewalttätigen Krawallen in Hamburg eine heikle Aufgabe.

Aber: Es ist auch eine Riesenchance für die Stadt Bonn als UN-Standort in Deutschland, ihre Weltoffenheit, Gastfreundschaft und ihre Qualitäten als internationale Stadt erneut unter Beweis zu stellen. Schließlich erhebt die Bundesstadt nach wie vor den Anspruch, als UN-Stadt weiter zu wachsen, was der Bund auch tatkräftig unterstützt, indem er sich um die Ansiedlung weiterer UN-Einrichtungen und internationale Institutionen am Rhein bemüht. Das sollten die Bonner vor allem bedenken, wenn es durch den Weltklimagipfel im November zu der einen oder anderen Verkehrsbehinderung kommt und bereits ab August Teile der Rheinaue gesperrt werden müssen.