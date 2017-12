Nach Entscheidung im Fall Mesale Tolu

Istanbul. Die deutsche Politik hat erleichtert auf die Freilassung der Übersetzerin Mesale Tolu in der Türkei reagiert. Nun fordern sie auch Freiheit für den Journalisten Deniz Yücel und weitere inhaftierte Deutsche.

Von Susanne Güsten, 18.12.2017

Schon kurz nach Beginn des zweiten Tages im Prozess gegen Mesale Tolu am Montagvormittag haben viele im Gerichtssaal das Gefühl, dass die Verteidigungsreden vor dem Richter und die Aussagen der Angeklagten nur noch Formsache sind. Denn gleich zum Auftakt der Sitzung im Justizpalast im Istanbuler Stadtteil Caglayan hat der Staatsanwalt das Wort ergriffen – und die Freilassung aller Angeklagten beantragt.

Nachdem die Bundesbürgerin Tolu und fünf andere Beschuldigte auf Betreiben der Anklage wegen Terrorverdachts den größten Teil des Jahres in Haft zugebracht haben, sollen sie jetzt plötzlich auf freien Fuß gesetzt werden. Das Gericht stimmt dem Antrag am frühen Nachmittag zu und macht ein Weihnachtswunder zur Wirklichkeit, das zugleich ein deutliches politisches Signal ist. „Ich hatte den Eindruck, dass das Urteil schon feststand“, sagte die zum Tolu-Prozess nach Istanbul gereiste Bundestagsabgeordnete Heike Hänsel anschließend. Sie steht mit dieser Meinung nicht allein.

Als der Beschluss verkündet wird, fallen sich Tolu und ihre Mitangeklagten in die Arme, auf dem Flur vor dem Gerichtssaal brandet Beifall auf. Tolu wird zum Frauengefängnis im Stadtteil Bakirköy gebracht, um die Entlassungsformalitäten zu erledigen. Doch die Freilassung zieht sich hin. Wie Anwältin Kader Tonc mitteilt, hatte die Gefängnisverwaltung fälschlicherweise die Abschiebung von Mesale Tolu angeordnet, was aber dem Gerichtsbeschluss widerspricht. Bis zum Abend ist die Deutsche deshalb noch nicht in Freiheit.

Nach den Auflagen des Gerichts darf Tolu die Türkei nämlich nicht verlassen – was sie ohnehin nicht wollte. Sie muss sich für die Dauer des Verfahrens jeden Montag bei der Polizei melden, um mit ihrer Unterschrift zu beweisen, dass sie nicht geflohen ist. Der Prozess geht am 26. April weiter, doch mit einem Urteil ist erst im kommenden Sommer zu rechnen, sagt Tolus Anwalt Keles Öztürk unserer Zeitung in Istanbul: „Es müssen noch Zeugen gehört und Beweismittel ausgewertet werden – das dauert.“

Anwalt nennt Vorwürfe unhaltbar

Politisch ist aber erst einmal wichtig, dass die zusammen mit mehr als einem Dutzend anderen Beschuldigten angeklagte Tolu freikommt. Die Vorwürfe gegen die aus Ulm stammende 33-jährige Übersetzerin bei der linken Nachrichtenagentur Etha seien juristisch ohnehin unhaltbar, sagt Anwalt Öztürk. Die Anklageschrift, die Tolu und den anderen die Unterstützung für eine linke Terrorgruppe vorwirft, sei „inhaltsleer“, sagt Öztürk.

Das glaubt auch Tolus Vater Ali Riza Tolu, der sich seit Monaten in der Türkei für seine Tochter einsetzt. Nach der Entscheidung freut er sich darauf, Mesale einen „dicken Kuss“ zu geben und mit der Familie zusammen zu feiern. Nach ihrer Haftentlasung wird die Noch-Angeklagte auch ihren kleinen Sohn Serkan wieder in die Arme schließen können, den sie zeitweise hinter Gittern bei sich hatte. Tolus angeklagter Ehemann Suat Corlu war bereits im November freigekommen.

Mesale Tolu war am 30. April von einer Antiterror-Einheit der Istanbuler Polizei festgenommen worden; Mitte Mai kam sie in Untersuchungshaft. Dass sie nun plötzlich und trotz der Haftandrohung von bis zu 15 Jahren auf freien Fuß gesetzt wird, lässt an den Fall Peter Steudtner denken: Auch der Berliner Menschenrechtler war nach Monaten der Haft im Oktober freigelassen worden. Und auch in seinem Fall war die Freilassung von derselben Staatsanwaltschaft gefordert worden, die den Angeklagten bis dahin als gefährlichen Terrorhelfer hingestellt hatte.

"Positives Signal nach Berlin"

Die jähen Kursänderungen der Anklage in beiden Fällen lassen Beobachter auf politische Motive schließen. „Das ist ein positives Signal nach Berlin“, sagt die Linke-Abgeordnete Hänsel unserer Zeitung in Istanbul. Auch Enthüllungsjournalist Günter Wallraff, der regelmäßig zu Gerichtsprozessen gegen Medienvertreter in die Türkei kommt, sieht politische Motive. „Ich werde den Eindruck nicht los, dass das Ganze vorher beschlossen war“, sagt er. Es handele sich um einen „Schauprozess, aber mit positivem Ende“.

Dass der Istanbuler Gerichtsbeschluss mehr ist als eine interessante juristische Pirouette, glaubt auch die Bundesregierung in Berlin. „Das sind nicht nur gute Nachrichten, sondern das ist auch eine immense Erleichterung“, erklärt Bundesaußenminister Sigmar Gabriel. „Damit ist das Verfahren noch nicht beendet, aber ein erster, großer Schritt ist damit gemacht.“ Der deutsche Botschafter in der Türkei, Martin Erdmann, der bei Tolus Freilassung ebenfalls im Gerichtssaal war, richtet den Blick auf andere Bundesbürger, die noch in türkischer Haft sind. „Auch die müssen freikommen“, fordert er.

Nach Steudtner und Tolu ist jetzt Deniz Yücel an der Reihe, will Erdmann damit sagen. Der Korrespondent der „Welt“ sitzt seit Februar in Haft, ohne dass es eine Anklageschrift oder einen Termin für ein Gerichtsverfahren gäbe. Kürzlich durfte Yücel im Gefängnis von Silivri vor den Toren Istanbuls immerhin die Einzelzelle verlassen; seitdem kann er zumindest beim Hofrundgang mit einem ebenfalls inhaftierten türkischen Journalisten reden. Für das Auswärtige Amt in Berlin hat das Schicksal des „Welt“-Reporter Priorität. „Weiterhin sind Deutsche wie Deniz Yücel unter haarsträubenden Vorwürfen in türkischer Haft,“ verlautet aus dem Ministerium. „Wir setzen uns weiter für sie ein.“

Bei Yücel liegt der Fall jedoch anders als bei Steudtner und Tolu. Zum einen hat Yücel neben dem deutschen auch den türkischen Pass. Zum anderen ist der Reporter von höchster Stelle – von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan selbst – als feindlicher Agent und Terrorist bezeichnet worden. Yücel werde nicht nach Deutschland abgeschoben, solange er im Amt sei, hat Erdogan gesagt.