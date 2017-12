Stolz in marineblau

Die Reisepässe in Großbritannien sollen wieder von rot zu blau wechseln.

Als Zeichen der neugewonnenen Freiheit nach dem Brexit sollen in Großbritannien die Reisepässe ihre Farbe wieder wechseln.

Die Briten haben traditionell eine spezielle Beziehung zum Meer. Sie sind halt von Wasser umgeben, die Inseln, oder, wie es in der Hymne „Rule Britannia“ (Herrsche Britannien) heißt, auf „Geheiß des Himmels aus der blauen See entstiegen“. Der Refrain des patriotischen – andere sagen: nationalistischen – Liedes verlangt im Refrain: „Britannien beherrsche die Wellen; Briten werden niemals Sklaven sein.“

Zumindest die Verfechter des Brexit, des britischen EU-Austritts, werden der zweiten Aussage erst wieder zustimmen können, wenn die Scheidung vom Kontinent im März 2019 rechtskräftig vollzogen, das Joch der EU-Zentrale abgeworfen ist.

Als Zeichen der neugewonnenen Freiheit sollen dann auch die britischen Reisepässe ihre Farbe wieder wechseln, wie Zuwanderungsminister Brandon Lewis am Freitag verkündete. Statt in EU-Burgunderrot wird das Dokument dann wieder in einem marineblauen Einband mit silbernem Aufdruck ausgegeben.

Die „Erniedrigung“ der Briten durch die „pinken“ Euro-Papiere werde damit ein Ende haben, jubiliert der konservative Abgeordnete Andrew Rosindell. Die Bürger der Vereinigten Königreichs würden mit meeresblauem Ausweis wieder „voller Stolz und Selbstbewusstsein“ reisen können, so Rosindell.

Auf der Homepage der Londoner Zeitung „Guardian“ war in die Berichterstattung zu dem Thema interessanterweise die Anzeige einer Firma eingebunden, die Briten mit irischen Vorfahren die Formalitäten beim Erwerb eines irischen Passes abnimmt. Deren Zahl ist nach Aussage des irischen Außenministeriums von April übrigens sprunghaft gestiegen. Die meisten Bewerber wollen ganz pragmatisch Scherereien beim Reisen und Arbeiten in der EU vermeiden – gerne auch mit EU-Rot.