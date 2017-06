USA-Ausstieg aus Klimaabkommen

Geht es nach dem UN-Klimasekretariat, wird der Paris-Vertrag nicht neu verhandelt. Care fordert Unterstützung für China. Germanwatch hofft auf ein starkes G19-Papier.

Im November wird Bonn wieder einmal zur Klimahauptstadt werden. Die Bundesregierung, die Stadt und das in Bonn ansässige UN-Klimasekretariat erwarten bis zu 25 000 Teilnehmer zur Weltklimakonferenz. Ob dann noch Vertreter der USA dabei sein werden? Sicher, denn der von Präsident Donald Trump angekündigte Rückzug vom Pariser Klimaabkommen wird erst im November 2020 wirksam. Daher ist das UN-Klimasekretariat sicher, dass die Entscheidung aus Washington „keine Auswirkungen“ auf die Konferenz in Bonn haben wird, wie eine Sprecherin dem GA sagt.

Ansonsten verweist sie auf die Pressemitteilung, in der die UN-Einrichtung die Ankündigung Trumps bedauert und seinen Vorstoß zurückweist, neu verhandeln zu wollen. „Die Pariser Vereinbarung bleibt ein historischer Vertrag, der von 195 Teilnehmern unterzeichnet und von bisher 146 Ländern plus der Europäischen Union ratifiziert worden ist. Deshalb kann er nicht neu verhandelt werden, wenn ein einzelner Vertragspartner das will.“ Im Gegenteil: Der Vertrag werde von immer mehr Unternehmen, Investoren, Städten, Staaten, Regionen und Bürgern unterstützt. Und so wolle das Klimasekretariat weiter mit allen Regierungen und Partnern zusammenarbeiten, „um die Klimapolitik auf globaler und nationaler Ebene voranzutreiben“.

Und wie sehen die in Bonn ansässigen Organisationen den Rückzug der USA? „Das ist ein absoluter Schlag ins Gesicht für die, die unter den Folgen des Klimawandels leiden“, sagt Simone Pott, die Sprecherin der Welthungerhilfe. Klimawandel bedeute: Zerstörung von Lebensgrundlagen sowie Zunahme von Hunger und Migration. „Wenn der zweitgrößte Klimaschädiger sagt, das ist nicht mehr unser Kernproblem, dann ist das ein deutliches Zeichen, dass wir auch nicht mehr beim Kampf gegen den Hunger vorankommen.“

Sven Harmeling, Klimaexperte der Hilfsorganisation Care, ruft alle Regierungen auf, den Klimawandel weiter zu bekämpfen. Nur so könnten viele humanitäre Krisen verhindert und extreme Armut bekämpft werden. „Wir müssen jetzt für starken Gegenwind sorgen“, sagt Harmeling. Zum einen diplomatisch, indem China und die EU unterstützt würden, die sich in Sachen Klimapolitik gegen die USA stellen, aber auch durch praktische Arbeit für die Menschen.

In Mosambik zum Beispiel, das oft von Dürren und Überschwemmungen heimgesucht werde, arbeite seine Organisation an einem Projekt, wie sich die Menschen mit Hilfe besserer Vorhersagen auf Extremwetterphänomene möglichst gut vorbereiten und relativ glimpflich davonkommen können. Was den Grünen Klimafonds angeht, in den die USA bisher eine Milliarde Dollar eingezahlt haben, für den aber noch zwei weitere Milliarden zugesagt waren, wünscht sich Care „ein wichtiges politisches Signal“. Dass man China nämlich davon überzeugt, sich daran zu beteiligen, die Lücke zu füllen.

Christoph Bals, Politischer Geschäftsführer der Bonner Entwicklungs- und Umweltorganisation Germanwatch, hält dagegen: „Das beste Signal wäre, wenn die Lücke aus den USA selbst geschlossen würde.“ Er könne sich vorstellen, dass finanzkräftige Stiftungen oder Bundesländer in die Bresche springen. Schließlich seien die USA noch drei Jahre rechtlich verpflichtet zu zahlen. Weil nach Trumps Rede sehr viele Staaten, von den kleinsten bis zu den größten, deutlich gemacht hätten, sie wollten Paris vorantreiben, erhofft er sich vom G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg „ein starkes G19-Papier“ für den Pariser Vertrag.

Dass der Ausstieg der USA keine Auswirkungen auf die Bonner Klimakonferenz haben werde, das glaubt Bals nicht. Zum einen wisse man nicht, ob sich die USA in eine Beobachterrolle begeben, an den Verhandlungen beteiligen oder viel blockieren werden. Zum anderen sei schon gewiss: Die für das erste Konferenzwochenende (4./5. November) geplante Demonstration werde größer als gedacht. Bals glaubt, dass „weltweit mobilisiert“ werde, um ein starkes Signal gegen Trump zu senden. „Da werden zwischen 30 000 und 100 000 kommen.“ Die Bonner würden sich dann wohl wieder an alte Hauptstadtzeiten erinnern.