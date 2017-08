Kommentar zum Bundestagswahlkampf

Berlin. Mit der Bekanntgabe ihrer vierten Kandidatur kündigte Angela Merkel auch einen anderen, harten Wahlkampf an. Bislang ist das Gegenteil der Fall: Sie schickt sich gerade dazu an, mit ihrer Strategie des geringsten Widerstands zum vierten Mal Kanzlerin zu werden. Doch um welchen Preis?

Von Eva Quadbeck, 26.08.2017

Hallo, es ist Wahlkampf. Wer es noch nicht bemerkt hat, befindet sich in guter Gesellschaft. Es herrscht Ruhe im Land, wieder erinnert so vieles an 2009 und 2013: Der Abstand zwischen Union und SPD in den Umfragen, die bräsige Gewissheit, dass es Deutschland im internationalen Vergleich verdammt gut geht und auch der mangelnde Wille der Union, über Zukunftskonzepte wirklich zu streiten.

Im Jahr 2017 ist diese Haltung fatal. Denn das Land und die Stimmung der Bürger haben sich verändert. Die akute Flüchtlingskrise ist beendet. Doch ihre Folgen beschäftigen die Menschen im Land weiter. Wie werden jene integriert, die bleiben dürfen? Wie werden wir jene los, die dazu nicht berechtigt sind und vor allem jene, die sich gegen unsere freie Gesellschaft wenden? Darüber sprechen die regierenden Parteien zu wenig im Wahlkampf.

Große Baustellen klaffen auch bei den Zukunftsthemen. Wir sind dabei, den Anschluss zu verlieren: Die digitale Revolution hat bislang weder unsere Verwaltung noch die Schulen wirklich erreicht. Das Flaggschiff der deutschen Industrie, die Automobilbranche, hat Schlagseite. Die Aufstiegschancen sind für Kinder wenig gebildeter Eltern, Alleinerziehender und von Zuwanderern zu gering für eine moderne Gesellschaft. Den hochtrabenden Begriff der Bildungsrepublik Deutschland müssen zu oft noch die Eltern erfüllen, indem sie erst einmal die Klassenzimmer ihrer Kinder streichen.

Zu viele Talente bleiben durch eine verfehlte Bildungspolitik liegen. In einer alternden Gesellschaft ist das genauso zukunftsvergessen, als würde man von einer Ernte keine Saat fürs nächste Frühjahr zurücklegen. Wir leben von unserer Substanz, während die Gesellschaft altert. Auch Rente, Pflege und Gesundheitssystem brauchen eine Runderneuerung, die den drohenden Konflikt zwischen Jung und Alt abfedert.

Eine neue Regierung wird nicht nur die Zukunftsthemen anpacken müssen, ihre Aufgabe wird auch der Zusammenhalt der Gesellschaft sein. Hass und Hetze im Netz sowie Anschläge auf Büros von Politikern sind Anzeichen einer Polarisierung, die sich breit macht. Die Gesellschaft – und das ist ein wichtiger Unterschied zu 2009 und 2013 – ist politisiert. Alle Kandidaten wären gut beraten, diese Stimmung für eine echte Auseinandersetzung zu nutzen.