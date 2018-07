Kommentar zur Abschiebung von Sami A.

Ratlos: NRW-Flüchtlingsminister Joachim Stamp am Freitagmorgen in seinem Ministerium.

Da will der Rechtsstaat Entschlossenheit und Härte zeigen, lässt einen Menschen in sein Heimatland bringen, der hierzulande als Gefährder und potenzieller Straftäter gilt, aber steht am Ende blamiert da.

Von Von Bernd Eyermann, 13.07.2018

Jetzt müssen die Behörden wohl jenen Menschen, den sie eigentlich loswerden wollten, wieder nach Deutschland holen. Und das vor allem, weil man den kühlen Verstand ausgeschaltet hat. Noch bevor Sami A. am frühen Freitagmorgen ins Flugzeug gesetzt wurde, musste dem Bamf klar sein, dass noch eine Justizentscheidung ausstand. Schließlich hatte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen zuletzt mehrfach in dieser Hinsicht Kontakt mit der Flüchtlingsbehörde.

Ja, die Justizbehörde erhielt sogar über das Bamf eine Zusage des NRW-Flüchtlingsministeriums, dass die eigentlich für Donnerstagabend vorgesehene Abschiebung nicht durchgeführt werde, und ging deshalb davon aus, dass diese vorerst auf Eis gelegt war.

Dass am Freitagmorgen dann doch vollendete Tatsachen geschaffen wurden, ist vollends unverständlich. Ob es an Horst Seehofer lag? Vor einigen Wochen hatte der Bundesinnenminister zu dem Fall des Tunesiers erklärt, er sei „entschlossen, da weiter dran zu bleiben“. Grundsätzlich sind zwar die Länderbehörden für die Abschiebungen zuständig, für die praktische Durchführung ist es aber die Bundespolizei, und die untersteht dem Ministerium. Auch wenn es manch einem nicht gefällt: Gerade im Blick auf jene, die womöglich das Recht mit Füßen treten könnten, werden rechtlich wasserdichte Verfahren benötigt, bevor jemand abgeschoben wird.