Kommentar zu Rauschgift auf dem Schulhof

Schüler einer Hauptschule in Straubing (Niederbayern) stehen auf dem Pausenhof. Die Landeskriminalämter verzeichnen immer mehr Rauschgift-Kriminalität an Schulen.

23.01.2017 Bonn. Steigende Fallzahlen bei der Rauschgift-Kriminalität von Jugendlichen sind nicht Ausdruck eines gestiegenen Konsums, sondern erfolgreicher Gegen-Maßnahmen der Schulen. Warum sich in dieser Frage ein Blick aufs große Ganze lohnt.

Jugendliche haben einen schlechten Ruf – und verdienen ihn doch nicht. Dabei scheinen aktuelle Statistiken das Negativbild erst einmal zu bestätigen: Die Rauschgiftkriminalität, so hat das Landeskriminalamt berechnet, hat sich auf NRW-Schulhöfen in den vergangenen fünf Jahren verdoppelt. Doch die steigenden Fallzahlen sind nicht Ausdruck eines gestiegenen Konsums. Sie zeigen vielmehr: An den Schulen wird mehr kontrolliert und es werden mehr Jugendliche erwischt. Mehr Maßnahmen gleich mehr Anzeigen. Früher war der Cannabishandel nicht seltener, aber er wurde seltener entdeckt. Das Statistikplus ist kein Drama, sondern Zeichen des Erfolgs.

Wie bei allen Zahlen lohnt sich der Blick aufs Ganze: 897 Rauschgiftdelikte pro Jahr hat es an den insgesamt 6000 Schulen in NRW gegeben – da ist jedes eines zu viel, aber die Summe ist doch zu klein, als dass man übermäßig alarmiert sein müsste. Hinzu kommt: Die Verdoppelung der Delikte, die heute Schlagzeilen schreibt, hat bereits von 2011 auf 2012 stattgefunden. Seitdem steigen die Zahlen nur leicht. Die Taktik von Lehrern, erwischte Jugendliche der Polizei zu melden statt nur die Eltern zu informieren, sorgt für spürbare Abschreckung.

Die wichtigere Nachricht ist eine andere: Die Zahl jugendlicher Raucher in Deutschland war nie so niedrig, wie sie es jetzt ist. Der Anteil der Jugendlichen, die noch nie eine Zigarette geraucht haben, hat sich von 2001 auf fast 80 Prozent 2015 verdoppelt. Auch der Alkoholkonsum ist rückläufig. Es sind erwachsene Risikotrinker, nicht (nur) die Jugendlichen, die uns Sorge machen sollten.