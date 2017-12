Kommentar zur Terrorfestnahme in Karlsruhe

Die wachsende Gefahr von Anschlägen durch Fahrzeuge macht besondere technische Ausstattungen nötig. Genauso wichtig zur Terrorabwehr ist aber das gesellschaftliche Klima, findet unser Autor.

Von Gregor Mayntz, 22.12.2017

Angesichts wachsender Terrorgefahren gingen vor Jahren vor allem US-Dienststellen dazu über, Fahrzeuge genauer zu überprüfen, bevor sie sicherheitsrelevantes Terrain befahren durften. Es wurde unterschieden nach jenen, die mit verstecktem Sprengstoff bestückt sein könnten und unproblematischen, als „sauber“ erkannten Personen- und Lastwagen. Die Spirale des Terrors hat sich in erschreckender Weise weiter gedreht. Es geht nicht mehr um harmlose und gefährliche Wagen, jedes Fahrzeug kann zur Waffe werden.

Nach dem Terroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt vor einem Jahr läuft die Pollerproduktion auf Hochtouren. „Weiche“ und aus Terroristensicht „attraktive“ Ziele wie Volksfeste und Weihnachtsmärkte werden nun mit großem Aufwand durch Betonhindernisse verbarrikadiert. Dass dieser Schutz einstweilen vor allem psychologischer Natur ist, ergaben Testfahrten mit Lastwagen mit dem Ergebnis, dass durch lose aufgestellte Poller nur die Steuerfähigkeit beeinträchtigt wird, der Attentäter seine mörderische Fahrt selbst aber fortsetzen kann. Die nächste Stufe des Bevölkerungsschutzes muss also konsequenterweise in Vorrichtungen zum besseren Verankern von Schutzvorrichtungen sein.

Vom Hass verblendet

Dass selbst diese Vorkehrungen nicht hundertprozentige Sicherheit garantieren, macht die Bluttat von Melbourne deutlich. Ein Zebrastreifen lässt sich nicht abpollern. So wie sich – siehe London – nicht alle Gehwege vor dem Befahren durch Fahrzeuge abtrennen lassen. Umso mehr beruhigt die Nachricht aus Karlsruhe, dass die Sicherheitsbehörden besonders brisante Gefährder offenbar gut im Blick haben und nicht mehr warten, bis sie untertauchen und zuschlagen wie in Berlin vor einem Jahr. Mit der Entwicklung einer unterstützenden Software sollen die Fahnder noch schneller sensibilisiert werden. Gegen die Selbstradikalisierung im stillen Kämmerlein hilft aber auch das nicht.

Das darf jedoch nicht bedeuten, in den Anstrengungen zur Gefahrenabwehr nachzulassen. Wo früher die Veranstalter auf Bierzufuhr, Toilettenzugang und Fluchtwege achteten, gehört nun ein stets aktualisiertes Sicherheitskonzept dazu. Abschreckend wirkt leider letztlich auch nicht, das Leiden Unschuldiger publik zu machen, um den Tätern und potenziellen Verbrechern die Unmenschlichkeit ihrer Taten vor Augen zu führen. Sie sind von Hass verblendet und finden im Hass ihrer Gegner auch neue Begründungen für ihre Vorhaben.

Insofern muss als weiteres Mittel gegen Terrorismus neben die polizeilichen und die technischen Möglichkeiten auch das gesellschaftliche Klima in den Blick genommen werden. Ein Land, in dem die Ethnien und Religionen sich in ihren Aversionen hochschaukeln und gegenseitig unter Generalverdacht nehmen, verringert die Gefahren von Terror und Gewalt nicht, sie steigert sie und macht sich anfälliger.