Kommentar zur Bundeswehr in Afrika

Die Liste der Länder, in denen deutsche Soldaten stationiert sind, liest sich wie eine Enzyklopädie der Krise. Vor allem aber brauchen sie das Gefühl, dass die Einsätze zu Hause gut erklärt werden, kommentiert GA-Korrespondent Holger Möhle.

Die Zahl der Auslandseinsätze wird nicht weniger, das Risiko bei diesen Missionen wächst. Ursula von der Leyen hat auf die ersten toten deutschen Soldaten in einem Einsatz während ihrer Amtszeit reagiert. Ihr Besuch auf dem Bundeswehrstützpunkt Gao in Mali und nun auch in Niger ist vor allem psychologisch eine wichtige Botschaft an die Truppe: Wir stehen an eurer Seite. Von der Leyen demonstriert dabei aber nicht nur Beistand, sie bessert auch in eigener Sache nach.

Die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt hat sehr wohl registriert, dass sie mit ihrer Pauschalkritik an der Bundeswehr zu rechtsextremen Vorfällen in der Truppe das Vertrauen vieler Soldaten enttäuscht hat. Die Streitkräfte hätten ein Haltungs- und Führungsproblem, in Teilen herrsche gar Korpsgeist. Von der Leyen schoss über das Ziel hinaus. In der Truppe grummelt es bis heute.

„Afrika geht uns etwas an“, hatte die Ministerin 2014 den Mali-Einsatz begründet. Die Bundesregierung will den afrikanischen Kontinent voranbringen und dabei Krisenstaaten wie Mali stabilisieren. Die Bundeswehr bildet Streitkräfte im Kampf gegen Rebellen aus, hilft bei Aufklärung und betreibt Luftwaffenstützpunkte.

Mali, Niger, Sudan, Südsudan, Horn von Afrika. Die Liste der Länder, in denen deutsche Soldaten stationiert sind, liest sich wie eine Enzyklopädie der Krise. Vor allem aber brauchen sie das Gefühl, dass die Einsätze zu Hause gut erklärt werden. Und im Falle von Mali Gewissheit über die Absturzursache des Hubschraubers. Einfach zurück zur Tagesordnung geht es in Gao ohnehin nicht.