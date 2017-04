Kommentar zur türkischen Agententätigkeit in Deutschland

Wieso gefährdet eine türkische Datensammlung die nationale Sicherheit? Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat eine formal richtige Erklärung geliefert. Aber warum jetzt?

Von Von Raimund Neuß, 03.04.2017

Ein „abstraktes Gefährdungsdelikt“. So beschreibt die Bundesanwaltschaft den Straftatbestand der geheimdienstlichen Agententätigkeit, also jene Form der Spionage, die Imamen von Ditib-Moscheen und Angehörigen des türkischen Geheimdienstes MIT in Deutschland zur Last gelegt wird. Strafbar ist demnach die Informationsbeschaffung für einen fremden Geheimdienst, wenn sie deutsche Sicherheitsinteressen beeinträchtigt. Auf bestimmte Methoden und technische Mittel, etwa Wanzen, kommt es dabei nicht an.

Die Definition wirft Fragen auf. Wieso gefährdet eine türkische Datensammlung die nationale Sicherheit? Und wieso ermittelt die Bundesanwaltschaft gegen Angehörige eines Geheimdienstes, mit dem unsere Dienste zusammenarbeiten, zum Beispiel, wenn es um Aktivitäten der Terrororganisation PKK in Deutschland geht?

Bundesinnenminister Thomas de Maizière hat eine formal richtige Erklärung geliefert: Befreundete Staaten dürfen Geheimdienstmitarbeiter entsenden, dies ist dem Gastland aber bekanntzugeben. Die Türkei hat sich darüber hinweggesetzt. Der Minister meint damit wohl beispielsweise den Einsatz von Ditib-Seelsorgern als Spitzel. Allerdings sind die Verbindungen zwischen türkischer Religionsbehörde und Geheimdienst seit Jahrzehnten bekannt, ohne dass in Deutschland jemand protestiert hätte. Warum jetzt?

Rückblick: Auch die NSA-Lauschangriffe durften niemanden überraschen, der den schon 2001 vorgelegten Bericht des Europaparlaments über US-Abhöraktivitäten kannte. Wir haben das toleriert, bis die NSA den Bogen überspannte. Ausspähen unter Freunden geht zwar, anders als von Bundeskanzlerin Angela Merkel bekundet, durchaus, aber nur bis zu einer gewissen Grenze. Wo liegt die im Fall der Türkei?

Der MIT hat dem Bundesnachrichtendienst eine Liste mit über 300 angeblichen Anhängern und Förderern der Gülen-Bewegung übermittelt, die von der Türkei ohne nachvollziehbaren Beleg als Terrororganisation eingestuft wird. Das war kein tapsiges Angebot der Amtshilfe, sondern eine Drohung. Wir erleben Boykottaufrufe und andere Repressalien gegen angebliche Gülen-Anhänger. In türkischer Tradition formuliert: Hier ist ein „tiefer Staat“ entstanden, ein Parallelsystem mit eigenen, von deutschen Gerichten nicht überprüfbaren Sanktionen.

Dass deutsche Politikerinnen via MIT-Liste zum Angriffsziel dieses „tiefen Staates“ werden, ist eine beispiellose Eskalation. Aber selbst wenn nur türkische Bürger betroffen wären, könnte unser Staat diese Aushöhlung seiner Autorität nicht dulden – so wenig wie die Selbstjustiz von Rockerbanden oder private Scharia-Gerichte. Die Karlsruher Spionage-Ermittlungen mögen ebenso im Sande verlaufen wie einst im Falle NSA. Aber sie sind ein klares juristisches Signal gegen die von Ankara aus versuchte Destabilisierung unseres Landes.