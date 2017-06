Lobhudelei von US-Präsident

„Es ist das größte Privileg meines Lebens, als Vizepräsident zu dienen", erklärte Mike Pence bei der ersten Kabinettssitzung. Der Startschuss zur „biggest“ Lobhudelei in der US-Geschichte.

Von Dirk Hautkapp, 13.06.2017

Den Chef bei Laune halten, auch wenn er eine Nervensäge ist. Das Ego des Mannes an der Spitze streicheln, selbst wenn es schon von Natur aus dreistöckig ist. Millionen Arbeitnehmer kennen in etwa das Problem. Und verbiegen sich, wenn überhaupt, so dezent es eben geht, wenn „oben“ mal wieder jemand nach Ehrerbietungen lechzt.

Nicht so die Regierungstruppe, die Donald J. Trump um sich drapiert hat. Was die Herren und Damen Minister bei ihrer ersten Kabinettssitzung vor laufender Kamera vom Stapel ließen, vergleichen TV-Komödianten mit den inszenierten Loyalitätsorgien früherer Politbüros von Moskau bis Pjöngjang. Schuld ist Mike Pence. Nachdem Trump vorschlug, dass seine wichtigsten Zuarbeiterinnen und Zuarbeiter ein paar kernige Sätze zu ihren jeweiligen Ressorts sprechen, ging der erzkonservative Mann aus Indiana in Vorlage: „Es ist das größte Privileg meines Lebens, als Vizepräsident zu dienen.“

Der Startschuss zur „biggest“ Lobhudelei in der US-Geschichte. „Wir danken Ihnen für die Möglichkeit und den Segen, Ihrer Agenda zu dienen“, sagte der von Rauswurf-Spekulationen umrankte Stabschef Reince Priebus. Justizminister Jeff Sessions, der sich in der Russland-Affäre verdünnisiert hat und darum den Zorn Trumps auf sich zog, sekundierte: „Sie haben exakt die richtige Botschaft gesendet.“ Allein Außenminister Rex Tillerson und Verteidigungsminister James „Mad Dog“ Mattis stand ins wie versteinert wirkende Gesicht geschrieben, wie peinlich ihnen die über zehnminütige Episode war. Bauchpinseln mit Donald – im Weißen Haus gibt es nichts, was es nicht gibt.