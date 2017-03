Kolumne zu aussterbenden Wörtern

Bonn. Manche Wörter müssen einfach aussterben, meint unsere Autorin Delphine Sachsenröder. Denn Altes wird nicht nur durch Neues ersetzt, sondern oft auch durch Besseres.

Das Aussterben gilt als ein Phänomen, das es unter allen Umständen zu verhindern gilt. Dem Eisbären, dem Nebelparder oder dem Großen Panda ist das Ende nun auch wirklich nicht zu wünschen. Ob dagegen Dinosaurier unser heutiges Leben bereichern würden, ist schon eine schwierigere Frage.

Ähnlich verhält es sich mit dem Verschwinden deutscher Wörter. Sprach-Nostalgiker weinen grüner Minna, Wählscheibe und Butterfahrt hinterher. Sie trauern um Bandsalat und Donnerbalken, Gabelfrühstück und Waldsterben. Warum eigentlich? Wenn es die bezeichneten Dinge nicht mehr gibt, reicht es doch, die Wörter wie ein Dinosaurier-Skelett ins (Sprach-)Museum zu verbannen – „Schaut mal, Kinder: Fernsprecher. So haben eure Großeltern ihre Handys genannt!“ Das war's. Und das reicht.

Wer wünscht, dass das Handy tragbares Telefon heißen soll, hat die Evolution missverstanden. Altes wird durch Neues ersetzt, oft durch Besseres. Richtig, das Wort Handy ist frei erfundenes Pseudo-Englisch. Die Dinger heißen im Ausland Cellphone. Na und? Handy ist ein praktisches, kurzes Wort. Es klingt angenehm, fast liebevoll und spiegelt daher treffend die Beziehung vieler Besitzer zu ihren elektronischen Helfern wider.

Sprache prägen die Sprechenden. Und denen gefallen in Deutschland englische Wörter – auch die echten. Die Email heißt nun einmal Email. Mit einem E-Brief wollte die Post viel Geld verdienen. Das hat so nicht funktioniert. Wer weiß, was der Name damit zu tun hat.

Aber keine Sorge, viele alte Wörter haben sich erstaunlich gut gehalten. Lautmalerei schützt offenbar vor dem Vergessenwerden. Unwirsch, rascheln, piesacken und glückselig stehen zwar nicht mehr in der ersten Reihe, haben aber regelmäßig ihre kleinen, feinen Auftritte. Manche erleben völlig unverhofft einen kurzen zweiten Frühling. Wer hätte ohne den Fernseh-Komiker und Erdogan-Dichter Jan Böhmermann jemals das Wort Schmähkritik vorübergehend aus der Mottenkiste befreit?

Was die viel gescholtenen Mode- und Jugendwörter betrifft: Qualität setzt sich auch hier langfristig durch. Die Adjektive knorke, urst und töfte ruhen als Beleidigung für empfindliche Ohren verdient in der hintersten Ecke des Friedhofs verstaubter Begriffe. Das schlichte, englische „cool“ wirkt dagegen geradezu stilvoll und hält sich daher wohl auch schon einige Jahre.

Andere Vokabeln müssen neu gelernt werden. Dass Kinder mit dem Ausruf „Alter!“ nicht ihre Eltern beschimpfen, sondern respektvolles Erstaunen bekunden wollen, hat sich noch nicht ganz herumgesprochen. Auch nicht, dass „Du Guter“ kein nett gemeintes Kompliment ist, sondern eine neuartige Version von „Du hast es gut“.

Auf rund 500.000 Wörter schätzt der Duden den deutschen Sprachschatz. Die Gebrüder Grimm begannen im Jahr 1838 die Arbeit zu ihrem deutschen Wörterbuch, das später auf 350.000 Stichworte wachsen sollte. Ständig kommen neue hinzu, während andere in Vergessenheit geraten. Wissenschaftler haben diesen Vorgang genau untersucht und dafür sogar eine Bezeichnung gefunden: das Piotrowski-Gesetz. Hört sich eindrucksvoll an.

Fachwörter profitieren ohnehin oft von einem unverhältnismäßig guten Image. Auch nicht Nicht-Juristen sprechen gerne von Einlassungen, wenn sie eigentlich nur sagen, dass jemand etwas gesagt hat.

So schnell wie möglich zu den Dinosauriern gehören jedoch vor allem all die inhaltsleeren Wortschöpfungen aus dem Berufsleben: von proaktiv bis „da bin ich fein mit“. Samt ihrer denglischen Varianten wie „Ich briefe Sie für das Meeting“ oder „wir müssen den Workflow optimieren“. Aussterben könnte so schön sein.