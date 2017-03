Untersuchungsausschuss des Landtags

Düsseldorf. Fall Amri: Bundesbehörde weist darauf hin, dass für Bewertung und Einstufung von Gefährdern die Länder zuständig sind.

Von TOBIAS BLASIUS, 13.03.2017

Der Berliner Weihnachtsmarkt-Attentäter Anis Amri ist offenbar weniger umfassend als potenzieller islamistischer Gefährder vom Gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum (GTAZ) des Bundes und der Länder durchleuchtet worden, als von der Landesregierung dargestellt. „Gefährdungssachverhalte werden im GTAZ behandelt, nicht aber die Gefährder“, sagte der Chef des Bundeskriminalamtes (BKA), Holger Münch, im „Untersuchungsausschuss Amri“ des Landtags.

Im Blick auf Amri sei etwa darüber beraten worden, dass sich der Verdacht, der Tunesier wolle an Geld und Schnellfeuerwaffen für einen Anschlag kommen, trotz engster Überwachung nicht erhärten ließ. Sieben Mal beriet das GTAZ über Gefährdungskonstellationen mit Amri, letztmalig im November 2016. Die Bewertung und Einstufung des Gefährders selbst jedoch sei immer in der Zuständigkeit der Länder geblieben, vornehmlich also Nordrhein-Westfalens. Münch machte deutlich, dass das GTAZ nur ein „institutionalisiertes Treffen“ der Sicherheitsbehörden sei. Das Land hatte den Eindruck vermittelt, im GTAZ seien 40 Behörden gemeinsam zum Ergebnis gekommen, dass von Amri keine konkrete Gefahr ausgehe. Dies wurde als kollektive Fehleinschätzung von Bund und Ländern dargestellt. Münch erläuterte, dass der Bund nur sehr selten in Länderkompetenzen im Umgang mit Gefährdern eingreife. Das BKA sei bei Hunderten Gefährdern nur 17-mal auf den Plan getreten, „aber nicht im Fall Amri“.

Der Tunesier hatte 2014 in Dortmund einen Asylantrag gestellt und war bis zum Attentat im Dezember 2016 im Kreis Kleve gemeldet. In NRW wurde der 24-Jährige fast durchgängig als islamistischer Gefährder geführt. Bereits im Februar 2016 hatte das Landeskriminalamt NRW Hinweise darauf, dass Amri mit acht Namen unterwegs war. Darüber wurde das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) informiert. Man habe nur gewusst: „Das ist ein böser Mensch, der nicht die Wahrheit sagt“, erklärte Ex-Bamf-Chef Frank-Jürgen Weise im Ausschuss. Deshalb seien zu Amris Asylanhörung im April ein erfahrener Beamter und ein sicherheitsüberprüfter Dolmetscher geschickt worden. Auch wegen der Täuschung über seine wahre Identität sei Amris Asylantrag am 30. Mai abgelehnt worden.

Weise kritisierte den schlechten europäischen Datenaustausch. So habe die sogenannte Eurodac-Anfrage seiner Behörde keinen Treffer ergeben, obwohl Amri in Italien bereits jahrelang im Gefängnis gesessen hatte. Weise schilderte überraschend deutlich seine zerrüttete Arbeitsbeziehung zu NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD).

Er habe mit dem für Sicherheits- und Flüchtlingsfragen verantwortlichen Minister während seines 15-monatigen Engagements als Bamf-Chef kein Wort gesprochen. Weise hatte es als ungebührlich empfunden, dass Jäger ihm zehn Tage nach Amtsantritt vorgeworfen habe, „keinen Plan“ zu haben. Seine Behörde habe „viel Energie“ darauf verwenden müssen, Jägers öffentliche Kritik am Bamf zu erwidern.