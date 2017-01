Kommentar zur SPD

26.01.2017 Martin Schulz hat nur einen Auftrag: Er soll die SPD an die erste Stelle der Macht und sich selbst ins Kanzleramt hieven. Falls er versagt, ist er seinen Posten wieder los, glaubt unser Autor.

Sigmar Gabriel und Martin Schulz sind zwei Freunde, was immer das in der Berufspolitik heißen mag. Politik ist schnell. Und ein Ex-Minister ist schnell ohne Bedeutung. Ex und hopp. Gabriel hat nicht ohne Grund den Posten des Außenministers für sich reklamiert, wenn Schulz die Kanzlerkandidatur und den SPD-Vorsitz von ihm übernimmt. Was beide unterscheidet?

Gabriel wollte den Kärrner-Job des Kanzlerkandidaten nicht um jeden Preis, jedenfalls nicht bei der aktuell wenig erbaulichen Ausgangslage der SPD. Obwohl Gabriel Wahlkampf beherrscht: Er kann zuspitzen, Kümmerer und Aufbauhelfer sein, und er mag grundsätzlich den Angriff.

Schulz, 61 Jahre alt, ist dank Gabriel nicht am Ende seiner politischen Laufbahn. In Brüssel, wo er die mit der konservativen EVP verabredete Rotation an der Spitze des EU-Parlamentes zunächst nicht mitspielen wollte, war für ihn die Tür zu. Jetzt soll der überzeugte Europäer zeigen, dass er in Deutschland der Richtige ist: als nächster Bundeskanzler. Er muss die Rolle des Herausforderers wollen – mit jeder Faser, wenn er auch nur eine halbwegs passable Chance für die SPD haben will.

Dieser Wahlkampf wird kompliziert, weil mit der FDP und der Alternative für Deutschland zwei weitere politische Kräfte in den Bundestag streben und die Gesellschaft zwischen verunsichert und polarisiert schwankt. Schulz wird, wenn es rechnerisch reicht, jede Option ziehen, die die SPD zurück an die erste Stelle der Macht und ihn ins Bundeskanzleramt bringt. Das ist sein Auftrag. Fällt er krachend durch, kann die SPD gleich den nächsten Parteichef suchen. (Holger Möhle)