Klimakonferenz Cop23

Am letzten Tag der COP23 kamen noch viele Besucher in die Weltkugel in der Rheinaue.

Bonn. Die Bonner Klimakonferenz endet mit einer gemischten Bilanz. Es gibt Fortschritte auf dem Weg zur Umsetzung des Pariser Klimaabkommens, aber auch eine Reihe offener Fragen und Kritik am Gastgeber Deutschland, der seine Klimaschutzziele verfehlt.

Mitte der Woche stand Deutschland auf der Klimakonferenz plötzlich am Pranger: Seit der Bonner Klimakonferenz 1999 kürt das Climate Action Network auf den Cops alltäglich das „Fossil des Tages“, ein Land also, das im Klimaschutz kräftig auf die Bremse tritt. Früher waren das mit schöner Regelmäßigkeit vor allem Saudi-Arabien oder die USA, nun war Deutschland dran: Weil 2017 hier die Treibhausgasemissionen wieder gestiegen sind und die Klimaschutzziele für 2020 verfehlt werden.

Die einstige Klimakanzlerin höre lieber der Kohle- oder Autoindustrie zu statt auf die Stimmen von Bürgern, die sich für ambitionierten Klimaschutz starkmachen. Deutschland, der frühere Klimaschutzvorreiter, unter dem Druck von Nichtregierungsorganisationen, aber auch von Delegierten, die fragten, warum klappt das nicht mit dem Kohleausstieg, warum verfehlt ihr eure selbstgesteckten Ziele – auch das gehört zur Bilanz von zwei Wochen Klimakonferenz in Bonn.

Die Verleihung des „Fossils des Tages“ gehört zu den amüsanten Minuten auf Klimakonferenzen, die sonst nicht im Ruf stehen, besonders unterhaltsam zu sein. So spröde und komplex ist das Thema, dass selbst ausgewiesene Experten wie Jochen Flasbarth, Staatssekretär im Umweltministerium, bisweilen bei Fragen zu den Details der Verhandlungen passen müssen: „Ich brauche Fachleute, damit ich sie verstehe“, sagte er dieser Tage zu den Fortschritten beim sogenannten Regelbuch zum Pariser Abkommen.

Die Weltklimakonferenz in Bonn in Bildern Foto: dpa Der Climate Planet vor dem herbstlichen Siebengebirge.

Ein Blick in die Bonn-Zone.

Foto: Horst Müller Auf dem Bonner Münsterplatz wird am Samstag, 4. November, vor dem Beginn der Weltklimakonferenz demonstriert.

Klimaexperte Al Gore auf der Cop23.

Vertreter eines indigenen Stammes aus Brasilien.

Foto: Alf Kaufmann Auch auf dem Fahrrad wurde am Samstag, 4. November, demonstriert. Auf der B9 fahren die Demonstranten von Köln nach Bonn - und nicht wie gewünscht auf der A555.

Traditionelle Tänzer aus Fidschi bei der Eröffnungs-Zeremonie am Montag, 6. November.

Die Skulptur "Unbearable" des Künstlers Jens Galschiot vor dem Posttower.

Mit einem bunten Banner fordern Kinder bei der Eröffnung der Cop23 die Weltgemeinschaft auf, die Welt zu retten.

Foto: AP Ein Eisbär im Konferenz-Plenum.

Foto: Andreas Dyck

Foto: dpa Die Demonstration der Umweltorganisation Greenpeace unter dem Motto «Kids for Earth»

Foto: Benjamin Westhoff Der Climate Planet in der Rheinaue.

Foto: Andreas Dyck Tänzer sorgen für Stimmung.

Foto: Andreas Dyck Cop-Teilnehmer posieren vor dem Rhein - allerdings als Fototapete.

Foto: Andreas Dyck Polizei-Streife per Pferd.

Foto: Benjamin Westhoff Der indische Pavillion...

Foto: Benjamin Westhoff ... in wechselnder Beleuchtung.

Foto: afp Auf der Konrad-Adenauer-Brücke wird ein Anti-Trump-Plakat entrollt.

Foto: Charlotte Pekel Die Rad-Demo in der Bonner Innenstadt.

Foto: Martin Wein Demo auf dem Kaiserplatz am 11.11.

Foto: Benjamin Westhoff Am 11.11. besuchen die Beueler Stadtsoldaten die Cop.

Foto: Benjamin Westhoff Selfie mit den Beueler Stadtsoldaten

Foto: Henning Kaiser Weltklimakonferenz: Im Zelt der Klimainitiative "America's Pledge" in Bonn warten Aktivisten auf den Beginn einer Veranstaltung.

Foto: DPA Der ehemalige Vizepräsident der USA, Al Gore, auf der Klimakonferenz in Lima. Foto: epa/str

Foto: Andreas Dyck Arnold Schwarzenegger im Getümmel.

Foto: Andreas Dyck Arnold Schwarzenegger und Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan posieren für die Fotografen.

Foto: Andreas Dyck Ankunft des französischen Präsidenten Emmanuel Macron.

Foto: AP Bei der Klimakonferenz in Bonn ließ sich die geballte Polit-Prominenz blicken.

Foto: Nicolas Ottersbach Greenpeace-Aktivisten kapern auf dem Rhein einen Kohlefrachter und versehen ihn mit einem riesigen Banner.

Foto: Nicolas Ottersbach Der GA-Reporter Nicolas Ottersbach mit Emmanuel Macron.

Foto: Andreas Dyck Minutenlanger Protest hat einen Auftritt der US-Delegation unterbrochen. Die Demonstranten forderten singend, Kohle, Gas und Öl im Boden zu lassen.

Foto: dpa Die Skulptur "Unbearable" des dänischen Künstlers Jens Galschiot zeigt eine zwölf Meter lange und sechs Meter hohe Ölleitung, die einen Eisbären durchbohrt.

Foto: AP Auch die Skulptur "Freedom to Pollute" in der Rheinaue stammt vom dänischen Künstlers Jens Galschiot.

Foto: dpa Teilnehmer der Weltklimakonferenz stehen vor einem Plakat, das Tänzerinnen von den Fidschi-Inseln zeigt.

Foto: Andreas Dyck Am letzten Tag der Weltklimakonferenz bekommt Bonns Oberbürgermeister Ashok Sridharan das Modell eines traditionellen fidschianischen Kanus als Geschenk der Cop23-Präsidentschaft Fidschi an die Bonner Bürger übergeben.

Tatsächlich macht sich bei den Antworten auf die Frage, was denn bei der Cop23 erreicht wurde, alles andere als Euphorie breit. Das berühmte Regelbuch für die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens wurde vorangebracht, alles andere wäre aber auch eine grandiose Pleite gewesen. Was diese Fortschritte wert sind, wird sich ohnehin erst im Laufe des kommenden Jahres erweisen, wenn weiter an der Konkretisierung der jetzt vorliegenden Textsammlungen gearbeitet wird.

Ansonsten liegen die alten Streitpunkte weiter auf dem Tisch: Bis zuletzt wurde – wie eigentlich immer bei Klimakonferenzen – über Finanzierungsfragen diskutiert und über die Frage, wie man dem Themenkomplex Schäden und Verluste durch die Folgen des Klimawandels wie extreme Wetterereignisse größere Bedeutung verleihen kann. Dass sich die Entwicklungsländer nicht mit der von Deutschland vorangetriebenen Versicherungslösung abspeisen lassen werden – so wichtig diese auch ist –, liegt auf der Hand.

Und bei allen Finanzfragen bleibt es bei dem tiefsitzenden Misstrauen der armen gegenüber den reichen Ländern: Sie wollen klare Regeln und vor allem Transparenz, um zu vermeiden, dass getrickst und getäuscht wird. Erfahrung macht klug: In der Vergangenheit hat sich schon oft genug gezeigt, dass Summen nur auf dem Papier stehen und Beträge doppelt gerechnet werden, um Zusagen zu erreichen.

Aber gerade weil das Thema so kompliziert ist, sind Konferenzen wie diese in Bonn so wichtig. Wo sonst sollen Fragen von wirklich globaler Bedeutung, bei denen es um die Zukunft der Menschheit geht, gelöst werden? Die beste Nachricht von der Cop23 ist denn auch, dass sie eine beeindruckende Absage an Donald Trump und dessen Mein-Land-zuerst-Strategie war. Und ein Glücksfall war, dass mit Fidschi erstmals ein Vertreter der so gefährdeten kleinen Inselstaaten Präsident einer Klimakonferenz war und den Sorgen der am meisten gefährdeten Länder eine bisher ungekannte Aufmerksamkeit verschaffte. Aber Aufmerksamkeit allein reicht nicht. Die Staaten müssen ihre Klimaschutzverpflichtungen deutlich erhöhen, wenn die kleinen Inselstaaten überleben sollen. Der von Fidschi angestoßene „Talanoa-Dialog“ soll im kommenden Jahr den Weg dazu ebnen. Hoffentlich ist er erfolgreich.