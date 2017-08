Kommentar zum Bildungspaket der SPD

Wenn es Schulz gelingen sollte, Bildung als echtes Gerechtigkeits- und Zukunftsthema glaubwürdig zu besetzen, kann er damit punkten, kommentiert GA-Redakteur Holger Möhle.

Vorhang auf, in 26 Tagen ist Bundestagswahl – und in Deutschland geht es wieder um Bildung. Angela Merkel gegen Martin Schulz. Digitale Kompetenz gegen Ganztagsbetreuung und Gebührenfreiheit. Die Amtsinhaberin und ihr Herausforderer wollen auch Bundeskanzler(in) der Bildungsrepublik Deutschland werden, weil das Wissen in den Köpfen der wahre Rohstoff in einem sonst eher ressourcenarmen Land ist. Dafür lohnt sich der Wettstreit, schließlich ist Deutschland nach dem PISA-Schock 2001 in vielen Bereichen besser geworden, doch die Konkurrenz schläft nicht.

Dass mit dem Thema „Bildung“ Wahlen gewonnen beziehungsweise verloren werden können, belegt Nordrhein-Westfalen, wo der Zorn vieler Eltern über die mangelhafte Schulpolitik der Landesregierung mit zur Abwahl von Rot-Grün beigetragen hat. Abitur in acht oder neun Jahren, Probleme bei der Inklusion oder die Schließung von Förderschulen – all dies betrifft Familien konkret und beeinflusst die Entscheidung vieler Wählerinnen und Wähler direkter als etwa das Ja oder Nein zum Zwei-Prozent-Ziel der Nato.

Wenn es Schulz gelingen sollte, Bildung als echtes Gerechtigkeits- und Zukunftsthema glaubwürdig zu besetzen, kann er damit punkten. Das Programm hat einen großen Titel: Nationale Bildungsallianz. Aber bitte, Schulz muss angreifen, während Merkel um die Vorbehalte gerade unionsgeführter Bundesländer gegen mehr Bildungskompetenzen für den Bund weiß. Den Eltern wird es am Ende egal sein, wer für gute Bildung ihrer Kinder sorgt. Die Hauptsache, es wird dafür gesorgt.