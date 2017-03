Reformvorschlag

Berlin. Die Arbeitsministerin hat wesentlich an einem Papier mitgeschrieben, mit der die SPD Arbeitslose qualifizieren und ihnen im Falle einer Qualifizierung bis zu 48 Monate Arbeitslosengeld I zahlen will.

Warum es ihr erst jetzt eingefallen sei – das „Arbeitslosengeld Q“, sie regiere doch schon seit mehr als drei Jahren? Andrea Nahles kontert umgehend. Sie habe seit Beginn dieser Wahlperiode insgesamt 31 andere Gesetze gemacht, darunter eine Rentenreform sowie ein Weiß- und ein Grünbuch zum Arbeiten 4.0 über den Arbeitsmarkt von morgen und übermorgen. Zu Vorschlägen für ein neues „Arbeitslosengeld Q“ sei sie eben erst jetzt gekommen. So weist Nahles Anspielungen zurück, sie betreibe mit dem Vorstoß für einen längeren Bezug von Arbeitslosengeld I, wenn sich jemand in dieser Zeit denn neu qualifiziere, bereits Wahlkampf.

In der SPD-Zentrale ist gerade Nahles-Tag. Der designierte Kanzlerkandidat Martin Schulz lässt der Bundesarbeitsministerin die Bühne. Nahles hat wesentlich an einem Papier mitgeschrieben, mit der die SPD Arbeitslose qualifizieren und ihnen im Falle einer Qualifizierung bis zu 48 Monate Arbeitslosengeld I zahlen will. Die SPD, Schulz und Nahles wollen unter anderem damit die Bundestagswahl im Herbst gewinnen: Das Arbeitslosengeld Q soll ein Baustein im SPD-Wahlprogramm werden, über das die Delegierten eines Sonderparteitags Ende Juni in Dortmund entscheiden werden.

Nahles brachte es bei der Vorstellung ihres Plans am Montag so auf den Punkt: „Ziel ist immer die Vermittlung in den Arbeitsmarkt – auch von 60-Jährigen – und nicht die Brücke in die Rente.“ Wer den Menschen längeres Arbeiten abverlange, der müsse sie auch in einer Zeit des grundlegenden Wandels in vielen Branchen als Folge der Digitalisierung qualifizieren. „Wer A sagt, muss auch B sagen“, sagt die Bundesministerin für A und Q, für Arbeit und Qualifizierung. Nahles weist Kritik der Unionsparteien wie auch aus dem Arbeitgeberlager zurück, sie begünstige mit der geplanten Reform der einstigen Reformagenda 2010 womöglich eine nächste Welle der Frühverrentung. „Das ist eine Kritik von gestern.“ Tatsächlich gehe es bei ihrem Plan um eine Arbeitsmarktpolitik der Zukunft. Die Gesamtkosten für die geplante Reform beziffert die Bundesarbeitsministerin auf rund eine Milliarde Euro. Linke-Fraktionschef Dietmar Bartsch nennt das Vorhaben ein „Schrittchen“ in die richtige Richtung und fordert weitere Änderungen an der Agenda 2010, die der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) 2003 auf den Weg gebracht hatte.

Nahles will mit ihrem Plan auch den Versicherungsschutz bei Arbeitslosigkeit verbessern. Bisher hat Anspruch auf Arbeitslosengeld I, wer in zwei Jahren mindestens zwölf Monate sozialversicherungspflichtig beschäftigt war. Künftig soll dieser Schutz auf drei Jahre ausgedehnt werden, wobei dann nur noch zehn Monate sozialversicherungspflichtige Beschäftigung während dieser drei Jahre ausreichen sollen. Auch das Schonvermögen in der Grundsicherung, das Arbeitslose also behalten dürfen, soll von bisher 150 Euro pro Lebensjahr auf 300 Euro pro Lebensjahr verdoppelt werden. Je älter ein Arbeitsloser also ist, desto mehr von seinem Ersparten darf er dann auch behalten.