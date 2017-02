Schloss Bellevue, der Sitz des Bundespräsidenten in Berlin: Frühestens am 19. März kann Frank-Walter Steinmeier hier einziehen.

Berlin. Frank-Walter Steinmeier wird bei der Bundespräsidentenwahl aller Voraussicht nach im ersten Wahlgang durchgehen. CDU, CSU und natürlich seine Partei, die SPD, unterstützen ihn. Ebenso wollen ihn große Teile der Grünen und der FDP wählen.

Was Dackel Lawrenz aus Schleswig-Holstein mit der Bundesversammlung zu tun hat? Der Hund, fünf Jahre alt, mit Lähmungserscheinungen nach einem Bandscheibenvorfall, verhindert wegen dieser Dackellähmung die Stimmabgabe seines Halters: Peter Harry Carstensen, früherer Ministerpräsident des nördlichsten Bundeslandes, Wahlmann der CDU. Carstensen bleibt bei seinem Hund, wenn sich der frühere Außenminister Frank-Walter Steinmeier am Sonntag zum Bundespräsidenten wählen lassen will. Dackel statt Staatsoberhaupt.

Derweil enden Steinmeiers Tage im Kandidatenstatus, nominiert von den Parteien der großen Koalition. Am Mittwoch mischte sich der SPD-Politiker mittags in einer Kantine des Bundestages unter das Volk. Steinmeier stellte sich wie alle anderen dort bei der Essensausgabe an. Die Kleidung locker: hellbraune Cordhose, offener Hemdkragen, dunkles Sakko, zwei Personenschützer an seiner Seite. Als Bundespräsident wird er sich für ein Mittagessen nicht mehr anstellen müssen, es sei denn, er wollte.

Eine nerven- und zeitaufreibende Bundespräsidentenwahl wie zuletzt 2010, als Christian Wulff nach gut neun Stunden erst im dritten Wahlgang gewählt war, wird es an diesem Sonntag wohl nicht geben. Steinmeier wird mit allergrößter Wahrscheinlichkeit im ersten Wahlgang glatt durchgehen. CDU, CSU und natürlich seine Partei, die SPD, unterstützen ihn. Ebenso wollen ihn große Teile der Grünen und der FDP wählen.

Aber bevor Bundestagspräsident Norbert Lammert am Sonntagnachmittag das Ergebnis für Steinmeier bekanntgeben wird, läuft der Wahltag nach Protokoll ab. Um neun Uhr morgens laden die Kirchen die Mitglieder der Bundesversammlung zu einer ökumenischen Morgenandacht in die Sankt-Hedwigs-Kathedrale in Berlin ein. Selbstredend wird auch Bundespräsident Joachim Gauck, im früheren Leben selbst Pastor, daran teilnehmen, ebenso wie Gauck später Gast der Bundesversammlung ist, wie es aus dem Präsidialamt heißt. Steinmeier, selbst gläubiger Protestant, war eigentlich dafür vorgesehen, Präsident des Evangelischen Kirchentages 2019 zu werden. „Mein Glaube gibt mir Zuversicht für mein Handeln“, hat Steinmeier einmal gesagt. Ob er dieses Präsidentenamt nach einer Wahl zum Bundespräsidentenamt noch übernehmen wird, ist offen.

Nach dem Gottesdienst treffen sich ab elf Uhr dann die Mitglieder der Bundesversammlung zu jeweils getrennten Fraktionssitzungen. Union, SPD, Linke und Grüne tagen wie gehabt auf der Fraktionsebene des Reichtagsgebäudes. FDP, Alternative für Deutschland (AfD), Freie Wähler und Piraten, die in dieser Legislaturperiode alle nicht im Bundestag vertreten sind, bekommen für ihre Fraktionssitzungen vor der Wahl Räume im Paul-Löbe-Haus gestellt, in direkter Nähe zum Reichstagsgebäude.

Bundestagspräsident Lammert wird dann diese 16. Bundesversammlung um zwölf Uhr mit einer Ansprache eröffnen und dabei auch Hinweise zum Wahlverfahren geben. Wenig später startet der erste Wahlgang, bei dem Steinmeier die absolute Mehrheit der Bundesversammlung braucht, um nächster Bundespräsident zu werden. Allein SPD und Union bringen es in der Bundesversammlung auf rund 920 der 1260 Stimmen. Sollte Steinmeier dann bereits mit der nötigen Mehrheit gewählt sein, wird der neue Bundespräsident nach Annahme seiner Wahl eine erste Rede halten und dabei eventuell auch schon erkennen lassen, in welche Richtung er im höchsten Staatsamt seinen Kompass ausrichten will.

In seinen neuen Berliner Dienstsitz Schloss Bellevue wird Steinmeier an diesem Sonntag aber noch nicht einziehen. Der offizielle Auszug von Bundespräsident Joachim Gauck ist für den 18. März angesetzt. Steinmeier übernimmt dann am 19. März. Wieder ein Sonntag. Ein guter Tag für eine Amtsübergabe im Rahmen einer Teestunde.