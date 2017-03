Scheidender Bundespräsident Gauck

Berlin. Frank-Walter Steinmeier übernimmt die Amtsgeschäfte von Bundespräsident Joachim Gauck. Am Freitag war der große Zapfenstreich. Auf den Ex-Pastor folgt ein Diplomat.

Von Gregor Mayntz, 18.03.2017

Als Christian Wulff vor fünf Jahren mit dem obligatorischen Zapfenstreich aus jenem Amt verabschiedet wurde, das mit ihm in schwere Turbulenzen geraten war, da beschwor er musikalisch die wunderbare heile Welt. „Somewhere over the rainbow“ ließ er die Bundeswehr-Musiker spielen. Der frühere evangelische Pastor Joachim Gauck ging Freitagabend im Lutherjahr mit dem auf einer Lutherzeile basierenden Lied: „Ein feste Burg ist unser Gott“. Das Schloss Bellevue ist in den fünf Jahren seiner Präsidentschaft mit klaren Orientierungen wieder zu einer festen Burg geworden. Gauck hat dem Amt unzweifelhaft seine Würde zurückgegeben.

Programmatisch auch Gaucks zweites Musikstück: „Freiheit, die ich meine“. Freiheit in der Demokratie – das ist das Lebensmotto des sprachmächtigen Ostdeutschen, das er mit ins Amt brachte und in vielen Reden auf den Alltag der freiheitsverwöhnten, mitunter freiheitsvergessenen Deutschen zu variieren versuchte. Wiederholt warnte er davor, die Freiheit als Selbstverständlichkeit zu nehmen, als könne sie im Versandhaus mal eben bestellt werden. Selber mit- und besser machen statt nur meckern und protestieren: Auch dieser Botschaft blieb der Präsident Gauck treu. Das war wichtig angesichts einer wachsenden Minderheit, die den freiheitlich-demokratischen Begriff des „Widerstandes“ zu rassistisch-nationalistischen Zwecken missbraucht. Hier war Gauck auch bereit, die Grenzen seines Amtes auszutesten. „Spinner“ nannte er dumpfe Nationalisten und weitete via Verfassungsgericht den Bewegungsspielraum des betont objektiv-überparteilichen Amtes aus.

Zwei weitere rote Fäden verknüpften sich damit: die Reden für ein lebendigeres, wahrnehmbareres, solidarischeres Europa und die für ein Deutschland, das mehr Verantwortung in der Welt trägt. Ein vor allem an seiner eigenen Popularität interessierter Gauck hätte gerade auf Letzteres sicher verzichtet. Gauck markierte es nicht als einmaligen Testballon bei der Münchner Sicherheitskonferenz, sondern kam wiederholt darauf zu sprechen, dass sich Deutschland heute nicht hinter seiner Vergangenheit wegducken dürfe. Also ein echtes Anliegen.

Frank-Walter Steinmeier übernimmt an diesem Sonntag von Gauck die Amtsgeschäfte. Auch Steinmeier hat Gauck gewollt, und auch Steinmeier hätte eine weitere Amtszeit Gaucks begrüßt. Wenn dieser sich das von inneren Zweifeln getragene Karat-Lied „Über sieben Brücken musst Du gehen“ als drittes Musikstück wünschte, kommt darin auch das lange Ringen Gaucks mit einer weiteren Amtszeit zum Ausdruck. Eine riesige Mehrheit wäre ihm sicher gewesen.

Steinmeier gilt als eher spröder Formulierer, der leicht in den geschmeidigen Diplomatensprech abzurutschen droht. Doch er kann auch anders, wie etwa bei seinem legendären Wahlkampfauftritt auf dem Berliner Alexanderplatz oder bei der Charakterisierung Donald Trumps als „Hassprediger“. Zudem hat er Mut und Handlungswillen.

Dass auf dem Maidan Schüsse fielen, war für ihn nicht Hindernis, sondern Grund, an Ort und Stelle den ukrainischen Bürgerkrieg zu verhindern und die Aufständischen zum Einlenken zu bringen. Und als Elke Büdenbender 2010 lebensbedrohlich erkrankte, zog er sich aus der Politik zurück, um seiner Ehefrau eine Niere zu spenden. Das habe „beiden gutgetan“, weiß er seitdem.

Die selbstbewusste Verwaltungsjuristin folgt ihm mit eigenem Namen ins Schloss Bellevue, so wie es die selbstbewusste Journalistin Daniela Schadt bei ihrem Lebenspartner Joachim Gauck tat. Die neue First Lady dürfte mit dafür sorgen, dass das Technokratenimage ihres Mannes im neuen Amt verblasst. „Wer um Mitternacht von einer Auslandsreise nach Hause kommt und dann bis zwei Uhr mit der Tochter Ikea-Regale aufbaut, kann doch nur ein toller Typ sein“, meinte sie in Steinmeiers Wahlkampf ums Kanzleramt.

Als Präsident hat Steinmeier die Bühne der operativen Weltpolitik zu verlassen, die er als Außenminister leidenschaftlich bespielte. Aber in Zeiten zunehmender Krisen und Konflikte kann es nur von Vorteil sein, wenn der Repräsentant Deutschlands die Akteure nicht nur aus Briefingunterlagen des diplomatischen Dienstes kennt, sondern aus vielen gemeinsamen Jahren.