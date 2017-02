Berlin. Bund und Länder wollen abgelehnte Asylbewerber schneller und konsequenter aus Deutschland abschieben. Bei einem Treffen der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel verständigten sich beide Seiten auf eine wesentlich intensivere Zusammenarbeit bei der Abschiebung.

Von Christopher Ziedler, 09.02.2017

Die Zahlen steigen bereits: Verließen im Jahr 2014 noch gut 27000 abgelehnte Asylbewerber Deutschland wieder freiwillig oder unter Zwang, waren es 2015 bereits 58000 und 2016 schon 80000. Rund 25000 Personen davon wurden, begleitet von der Polizei, in ihre Heimatländer abgeschoben. Nun wollen Bund und Länder diese Zahl noch einmal deutlich steigern – so haben es Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die 16 Ministerpräsidenten bei einem Treffen am Donnerstagabend im Kanzleramt beschlossen.

„Wir werden die vereinbarten Maßnahmen jetzt im Geiste der Kooperation umsetzen“, kündigte Merkel an, nachdem vor allem die SPD-regierten Bundesländer ihren Widerstand gegen die politische Vereinbarung aufgegeben hatten, die nun in konkrete und nochmals zu beratende Gesetzesentwürfe gegossen wird.

Sie taten dies vor allem im Hinblick darauf, dass das zuständige Nürnberger Bundesamt erst jetzt logistisch in der Lage ist, um über die vielen Asylfälle aus dem Herbst 2015 zu entscheiden und Ablehnungsbescheide auszustellen. „Die Zahl der Ausreisepflichtigen wird dadurch 2017 weiter steigen“, heißt es im Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz: „Es bedarf deshalb einer nationalen Kraftanstrengung, um zusätzliche Verbesserungen in der Rückkehrpolitik zu erreichen.“

Ein Schwerpunkt gelegt werden soll dabei nach dem von einem abgelehnten Asylbewerber begangenen Terroranschlag in Berlin „auf solche Ausreisepflichtigen, von denen Sicherheitsgefahren ausgehen können“. So soll beispielsweise auch eine leichtere Überwachung solcher Gefährder oder der Entzug eines eventuell vorhandenen ausländischen Reisepasses ermöglicht werden.

Innerhalb von drei Monaten wird nun in der Bundeshauptstadt ein Zentrum zur Unterstützung der Rückkehr (ZUR) eingerichtet, in das auch die Länder Vertreter entsenden. „Es steht in ständigem Kontakt mit den Botschaften der Herkunftsländer und beschafft in allen Problemfällen die nötigen Dokumente für Personen, die Deutschland wieder verlassen müssen“, heißt es in dem Beschluss.

Mit der neuen Koordinationsstelle soll versucht werden die Schwierigkeiten zu überwinden, die im Falle des Terroristen Anis Amri offen zutage getreten sind. So hatte die für ihn zuständige Ausländerbehörde im nordrhein-westfälischen Kleve die für eine Abschiebung notwendigen Passersatzpapiere erst nach vielen Monaten und zwei Tage nach dem von ihm verübten Attentat erhalten.

Damit es seltener zu Täuschungen über die wahre Identität kommt, soll das Bundesamt die Angaben von Flüchtlingen mit deren Mobilfunkdaten abgleichen dürfen. „Bisher ist es nicht erlaubt, ein Handy auszulesen, damit wir herausfinden, ob es stimmt, was er sagt, oder nicht“, sagte Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU).

Der Auftrag von Kanzlerin Merkel und der Länderregierungschefs an ihre Innenminister, „ein Konzept zur Verbesserung der Kommunikationswege zwischen Ausländerbehörden und Sozialleistungsbehörden vorzulegen“, hat ebenfalls mit Amri zu tun: Ein in Duisburg anhängiges Verfahren wegen Sozialhilfebetrug hatte andernorts keine Konsequenzen.

Beschleunigt werden sollen Abschiebungen durch die jeweiligen Bundesländer auch über den „vermehrten Einsatz von Amtsärzten oder vergleichbar geeignetem ärztlichen Personal zur Überprüfung der Reisefähigkeit vor Rückführungen“, wie es in der Beschlussvorlage hieß. Innenminister Thomas de Maizière hatte bereits mehrfach die oft langwierigen medizinischen Verfahren kritisiert.