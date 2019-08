Düsseldorf. Laut NRW-Justizminister Peter Biesenbach würde eine Vorratsdatenspeicherung dem Bundeskriminalamt helfen, Hinweise auf Kinderpornografie nachzugehen.

Von Thomas Reisener, 09.08.2019

Das Bundeskriminalamt rechnet im laufenden Jahr mit einem dramatischen Anstieg von Hinweisen auf Kinderpornografie. Günter Krings, Mitglied im NRW-CDU-Landesvorstand und Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesinnenministerium, sagte unserer Redaktion: „Die Anzahl der Hinweise auf Kinderpornografie, die das Bundeskriminalamt aus dem Ausland bekommt, steigt stetig. Wir gehen davon aus, dass sich das BKA im laufenden Jahr mit 100 000 Hinweisen auf Kinderpornografie beschäftigen muss.“

Wie in den vorigen Jahren stammt ein großer Teil der Hinweise vom in dieser Hinsicht sehr bewährten National Center for Missing and Expoitet Children (NCMEC), einer privaten Organisation in den USA, die seit 1984 gegen Kindesmissbrauch kämpft. Die NCMEC wiederum arbeitet mit Providern wie Facebook oder Google zusammen, die ihr kinderpornografische Fundstellen melden. Laut BKA übermittelte das NCMEC den deutschen Ermittlern im vorigen Jahr bereits 70.000 Hinweise auf Kinderpornografie mit Deutschlandbezug – „eine Verdopplung der Hinweiszahlen aus 2017 und zugleich ein seit nunmehr sechs Jahren rapider Anstieg der Hinweiszahlen“, wie eine BKA-Sprecherin auf Nachfrage sagte.

Deutsche Fahnder wünschen sich mehr Kompetenzen

Die offizielle Statistik bildet nur einen Bruchteil davon ab. Für 2018 dokumentiert die Polizeiliche Kriminalitätsstatistik (PKS) bundesweit 7449 Fälle von Herstellung, Erwerb, Besitz oder Verbreitung von Kinderpornografie – ein Plus von 14,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr (6512). Hintergrund: Die PKS dokumentiert nur Fälle, die konkreten Personen in einem Bundesland zugeordnet werden können. Tausende aus dem Ausland gemeldete Fälle können die deutschen Behörden trotz eindeutiger Hinweise auf vorliegenden Kindesmissbrauch nicht verarbeiten. Und das, obwohl die Helfer aus dem Ausland den deutschen Fahndern zusammen mit dem Material fast immer auch die IP-Adressen übermitteln, über die das pornografische Material hochgeladen, gesendet oder empfangen wurde. Also genau lokalisierbare Stellen im Internet, an denen das Material elektronische Spuren hinterlassen hat.

Das Problem deutscher Fahnder: Erst die Vorratsdatenspeicherung würde ihnen ermöglichen, unter strengen Auflagen bei Telekommunikationsanbietern abzufragen, welcher Computer zur Tatzeit hinter einer bestimmten IP-Adresse stand. In Deutschland ist die anlasslose Speicherung von Daten, die bei der Nutzung von Kommunikationsnetzen erzeugt werden, allerdings aufgrund von Gerichtsentscheiden ausgesetzt. Anders als ihre Kollegen im Ausland können deutsche Fahnder nicht von verdächtigen IP-Adressen auf konkrete Rechner und Täter schließen.

Ein dreifaches Verhängnis: Erstens wird der Umfang der Verbreitung von Kinderpornografie in Deutschland verschleiert. Zweitens bleibt ein großer Teil der Täter unbehelligt. Und drittens kann die Polizei unter Umständen auch aktuelle Fälle von noch andauerndem Missbrauch nicht unterbinden, weil sie nicht an die Täter herankommt. NRW-Justizminister Peter Biesenbach (CDU) sagte unserer Redaktion: „Die Vorratsdatenspeicherung im Bereich der Strafverfolgung von Kinderpornografie ist für eine wirklich wirksame Bekämpfung zwingend erforderlich.“

Bundesregierung setzt auf die neue EU-Kommissionschefin

Das BKA redet die unbefriedigende Daten- und Fahndungslage keineswegs schön. Im Gegenteil. Die Fahnder weisen offensiv darauf hin: „Ohne eine Umsetzung der Vorratsdatenspeicherung bleiben Tausende Fälle von Kinderpornografie unaufgeklärt, unseren Ermittlern sind die Hände gebunden“, klagte die Behörde vor einem Jahr. Ein Grundsatzurteil des Bundesverfassungsgerichtes zur Vorratsdatenspeicherung wird im Herbst erwartet. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) meinte gegenüber unserer Redaktion: „Wir brauchen pragmatische Lösungen, damit die Polizei die notwendigen Befugnisse erhält, um auch noch nach mehreren Wochen an die Identitäten der Sender und Empfänger zu kommen.“

Bundesstaatssekretär Krings setzt auf die neue EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen (CDU): „Angesichts Tausender derzeit nicht aufklärbarer Fälle von Kinderpornografie und Kindesmissbrauch erwarte ich einen Vorstoß der neuen EU-Kommission zur Neuregelung der Vorratsdatenspeicherung.“