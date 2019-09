Von ye, 02.09.2019

Manfred Rekowski (61) ist seit 2013 Präses, also Leitender Geistlicher der Evangelischen Kirche im Rheinland, der zweitgrößten unter den 20 Landeskirchen. Im Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland ist er Vorsitzender der Kammer für Migration und Integration. Als Pfarrer war er rund 25 Jahre in Wuppertal tätig.