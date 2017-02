07.02.2017 Rukla. Die Bundeswehr führt ab sofort eines von vier multinationalen Nato-Bataillonen im Baltikum. Damit will das Bündnis Russland vor weiteren militärischen Aggressionen abschrecken.

Die ersten 130 deutschen Soldaten sind schon da. Und auch Ursula von der Leyen hat sich sehr früh am Tag aufgemacht ins Baltikum. Auf nach Rukla in Litauen, wo die Deutschen gerade ein Versprechen des Nato-Gipfels vom vergangenen Sommer in Warschau einlösen. Die aggressive Politik Russlands an seiner Westgrenze hat bei den östlichen Nato-Partnern Ängste, für kurze Zeit in Teilen auch Alarmstimmung ausgelöst. Erst der völkerrechtswidrige Landraub der Krim durch Russland, dann der hybride, weil offiziell nie erklärte Krieg im Osten der Ukraine. Die baltischen Nato-Staaten Lettland, Litauen, Estland, aber auch Polen baten im Bündnis um Verstärkung. Russland könnte womöglich Appetit im Baltikum bekommen. Ein militärisches Symbol der Nato soll Russland abschrecken.

Zwei Mal hat die Nato bei ihren Gipfeltreffen 2014 in Wales und zwei Jahre später in Warschau darauf reagiert und ihre Fähigkeiten verbessert, Truppen sehr schnell an ihre Ostflanke verlegen zu können. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen sah bald nach dem Ausbruch der Ukraine-Krise schon den Lackmustest für die Allianz voraus, sollte Russland tatsächlich die Nato militärisch prüfen wollen: „Und jeder im Bündnis weiß: Lassen wir die Balten im Stich, ist die Nato tot.“

So demonstriert die Nato im Baltikum Einigkeit und Entschlossenheit und ist gerade dabei, in Lettland, Litauen, Estland und Polen vier Kampfbataillone zu je 1000 Soldaten zu stationieren. Die Bundeswehr übernimmt dabei die Führungsrolle in Litauen – mit Truppen aus den Niederlanden, Belgien, Luxemburg und Norwegen an ihrer Seite. Von der Leyen landet an Bord des neuen Truppentransporters A400M in Litauen. Rukla grüßt von der Leyens Spähtrupp mit minus neun Grad, einem eisigen Wind und einem warmen Handschlag der litauischen Staatspräsidentin Dalia Grybauskaite, die eigens zur Aufstellung des Nato-Bataillons aus der Hauptstadt Vilnius angereist ist. Das Land ist klein. Beistand gegen möglichen russischen Heißhunger ist willkommen. Bei den Nachbarn in Estland führen die Briten ein Nato-Bataillon an, in Lettland die Kanadier, in Polen engagieren sich die USA und in Litauen hat die Bundeswehr nun die deutsche Flagge gehisst. Litauen hat eine Schwachstelle, die das kleine Land besonders angreifbar macht: die sogenannte Lücke von Suwalki, eine 100 Kilometer schmale Landverbindung zwischen der russischen Exklave Kaliningrad im Norden und Weißrussland im Süden. Nato-Strategen halten diesen Korridor für den labilsten Teil des Bündnisgebietes, weil Russland über diese Landzunge die baltischen Staaten im Handumdrehen einnehmen könnte.

So verwundert nicht, dass Grybauskaite zum Besuch von der Leyens betont, die Aufstellung des multinationalen Bataillons unter deutscher Führung komme „zur richtigen Zeit am richtigen Ort“. Grybauskaite: „Wir werden bedroht.“ Litauen beobachte sehr genau aggressives militärisches Auftreten Russlands in der Exklave Kaliningrad. Deswegen sei die Politik der Nato richtig, Russland mit der Stationierung von Kampfbataillonen im Baltikum abzuschrecken. Von der Leyen versichert: „Litauen wird nie wieder alleine stehen. Sie sind geschützt vom größten Militärbündnis aller Zeiten.“

Den deutschen Soldaten wünscht die litauische Präsidentin dann noch einen „guten Aufenthalt, hoffentlich einen friedlichen“. Den Rückflug trat von der Leyen übrigens wieder mit der bewährten Transall an: Der neue A400M hatte einen Triebwerkschaden. (Holger Möhle)