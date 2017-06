Interview mit Claudia Lücking-Michel

Bildung, Korruptionsbekämpfung, freie Handelsbeziehungen – das sind für Claudia Lücking-Michel die wichtigsten Prioritäten in der Entwicklungszusammenarbeit. Mit ihr sprach Lutz Warkalla.

Frau Lücking-Michel, zum ersten Mal hat Deutschland das UN-Ziel erreicht, 0,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Entwicklungszusammenarbeit auszugeben. Ein Grund zur Zufriedenheit?

Claudia Lücking-Michel: Hier kommt eine klassische Ja, aber-Antwort. Ich habe jahrelang, auch außerhalb der Politik, für das 0,7-Prozent-Ziel gekämpft. Ja, natürlich ist es gut, dass wir jetzt so weit sind. Aber ehrlich gesagt handelt es sich um einen Zwischenschritt auf dem Weg, denn es sind vor allem die Ausgaben für die Flüchtlinge, die zu uns gekommen sind, die zu diesem Wert geführt haben. Es bleibt also noch viel zu tun. Zufrieden bin ich erst, wenn wir das 0,7-Prozent-Ziel auch ohne diesen Sonderfaktor erreichen.

Entwicklungszusammenarbeit ist mit den Flüchtlingen verstärkt in den öffentlichen Fokus gerückt. Droht jetzt nicht die Gefahr, dass sie mit Erwartungen überfrachtet wird, die sie gar nicht erfüllen kann?

Lücking-Michel: Natürlich wird es einige geben, die sagen: Jetzt bekommt ihr mehr Geld, dann darf auch kein Flüchtling mehr zu uns kommen. Aber so funktioniert das nicht. Es ist ganz wichtig, dass wir realistisch bleiben, dass wir immer fragen, was kann die Entwicklungszusammenarbeit leisten und was nicht.

Professor Ludger Kühnhardt hat kürzlich in einem GA-Interview kritisiert, es gebe ein Überangebot an wenig oder gar nicht koordinierten Hilfsangeboten für afrikanische Länder. Macht da ein Marshallplan mit Afrika, wie ihn Minister Gerd Müller vorantreibt, überhaupt Sinn?

Lücking-Michel: Ja, wenn es gelingt, diesen Plan ernsthaft und konsequent umzusetzen. Dann ist es nämlich nicht einfach ein weiteres Hilfsprogramm mit viel Geld, aber ohne konzeptionelle Abstimmung. Entwicklungszusammenarbeit funktioniert nur, wenn man sie besser koordiniert, Prioritäten setzt und das „mit“ im Titel wirklich ernst nimmt. Es geht um einen Marshallplan „mit“ Afrika. Wir müssen wegkommen von einer paternalistischen Haltung à la „Wir lösen euch eure Probleme“ und hinkommen zu afrikanischen Lösungen.

Was sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten Prioritäten?

Lücking-Michel: Bildung ist der Schlüssel sowohl für die Lebensperspektiven jedes einzelnen Menschen als auch für die Lösung der großen gesellschaftlichen Probleme. Dazu kommt ein ganzes Bündel von wichtigen Faktoren: „Good Governance“, Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsbekämpfung – wenn da nicht Fortschritte gemacht werden, kommt Afrika nicht weiter, dann werden auch Investitionen, die eigentlich für Bildung vorsehen sind, weiterhin in den Taschen von Kleptokraten landen. Und dann – da hat Minister Müller mit seinem Marshallplan absolut recht – müssen wir verstärkt auf freie Handelsbeziehungen setzen. In beide Richtungen. Das bedeutet auch, dass Entwicklungsländer Zugang zum europäischen Markt bekommen müssen.

Was kann man denn tun, um afrikanische Länder auf dem Weg zu mehr Eigenverantwortung und guter Regierungsführung zu unterstützen?

Lücking-Michel: Mehr Entwicklungszusammenarbeit und zusätzliche Investitionen sollten an die gute Regierungsführung geknüpft werden. Wir müssen unsere Unterstützung an Bedingungen koppeln. Aber das Problem ist: Viele Länder haben unseren Auflagenkatalog noch gar nicht zu Ende gelesen, da drehen sie sich schon um und sagen: Da nehmen wir das Geld lieber von China, das keine Bedingungen stellt.

Und was können wir den Chinesen entgegensetzen, die sich in Afrika ja enorm engagieren?

Lücking-Michel: Zum Glück dämmert es manchen Ländern ja bereits, wie wenig uneigennützig das chinesische Engagement ist. Da gibt es politisch Verantwortliche, die wach werden, die sehen, dass die neue Straße schon wieder kaputt ist, dass der neue Hafen nur einem Zweck dient, nämlich den chinesischen Handelsinteressen.

Bonn gilt jetzt schon als Standort Nummer eins für Entwicklungspolitik in Deutschland. Was kann noch verbessert werden?

Lücking-Michel: Ganz entscheidend ist, dass wir ein gutes Gaststaatgesetz bekommen, das es etwa durch Steuervereinfachungen oder Erleichterung bei der Erteilung von Arbeitserlaubnissen für Mitarbeiter von internationalen Organisationen und deren Angehörige attraktiver macht, hier zu arbeiten. Das kann man einfach oder sehr umfassend gestalten, und entsprechend unterschiedlich sind die Kosten. Ich wünsche mir ein umfassendes Gesetz, das nicht nur die weitere Ansiedlung von UN-Einrichtungen, sondern auch internationaler Nichtregierungsorganisationen erleichtert. Auch Bonn als Stadt kann noch zulegen: Das beginnt bei der Zahl der Mitarbeiter in den Ämtern, die Englisch können, und geht über die verkehrstechnische Anbindung zum Flughafen bis hin zu internationalen Kindergärten und Schulen. Da muss Bonn besser werden, wenn es als internationaler Standort noch attraktiver werden will.