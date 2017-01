Brennpunkte

27.01.2017 Düsseldorf. Innenminister Ralf Jäger bestreitet, dass es in Nordrhein-Westfalen No-Go-Areas gibt. Die Opposition übt scharfe Kritik.

Landesinnenminister Ralf Jäger (SPD) wehrt sich gegen den Vorwurf der Opposition, er lasse in Nordrhein-Westfalen die Ausbreitung von so genannten No-Go-Areas zu. Der Begriff kommt aus dem US-amerikanischen Polizeijargon und beschreibt Stadtteile, in die sich Polizisten nicht mehr reintrauen.

Jäger bestritt im Landtag, dass es solche Orte in Nordrhein-Westfalen gebe. „Unsere Polizei geht dahin, wo sie gebraucht wird“, sagte Jäger. In bestimmten Brennpunkten wie zum Beispiel im Duisburger Stadtteil Marxloh habe das Land die Polizeikräfte im vergangenen Jahr deutlich verstärkt und Straßenkriminalität auf diese Weise erfolgreich bekämpfen können.

Jäger, der selbst aus Duisburg stammt, räumte ein, dass manche Viertel, besonders in den Großstädten, von den Bürgern als „Angsträume“ wahrgenommen würden. „Das ist ein subjektives Empfinden in dunklen Straßenzügen, schlecht einsehbaren Ecken oder Gegenden mit heruntergekommenen Häusern. Die Menschen empfinden diese Viertel als bedrohlich“, so Jäger.

CDU- und FDP-Politiker sprachen hingegen von „gravierenden Problemen in Großstadt-Brennpunkten“. Dass die Polizei in jede Straße hineinfährt, sei selbstverständlich, sagte der CDU-Innenexperte Gregor Golland aus dem Rhein-Erft-Kreis. „Aber viele Bürger, vor allem Ältere, Frauen und Menschen, die alleine unterwegs sind, gehen in manche Gegenden schon lange nicht mehr gern“, fügte er hinzu.

So sei die Dortmunder Nordstadt geprägt von „Vermüllung, Verwahrlosung und dem Abhängen zwielichtiger Gestalten“. Kriminelle Clans schüchterten in bestimmten Gegenden in „Mafia-Manier“ Anwohner und Geschäftsleute ein oder gingen in Gruppenstärke auf Polizisten los. Marc Lürbke (FDP) sagte, es gebe zum Beispiel in Teilen von Gelsenkirchen eine Tendenz zu Parallelgesellschaften mit einer „respektlosen, aggressiven Klientel“.

Minister Jäger hält solche Einschätzungen für übertrieben. Bei der Polizei in der Dortmunder Nordstadt gebe es mehr Bewerber als freie Stellen. In einer richtigen „No-Go-Area“ dürfte das wohl kaum der Fall sein, meinte er. (MATTHIAS KORFMANN)