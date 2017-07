Interview mit Porsche-Chef Oliver Blume

Der Autobauer Porsche ist in den Mittelpunkt der Diesel-Afffäre gerückt. Gestern mussten die Stuttgarter eine Rückrufmeldung für einige Cayenne-Modelle herausgeben. Darüber sprach Florian Rinke mit Porsche-Chef Oliver Blume.

Von Florian Rinke, 29.07.2017

Verkehrsminister Dobrindt hat ein Zulassungsverbot für Porsche Cayenne 3.0 TDI erlassen. Zudem werden 22 000 Fahrzeuge nun zurückgerufen. Diesel-Gate ist nun also auch bei Porsche angekommen.

Oliver Blume: Porsche ist es ein großes Anliegen, die Kundenerwartungen hinsichtlich Qualität, Integrität und Service in vollem Umfang zu erfüllen. Wir arbeiten dafür eng mit unserer Konzernschwester Audi zusammen. Wir konzentrieren uns dabei auf die Zukunft und schauen gemeinsam nach vorn. Als Fahrzeughersteller übernimmt Porsche die volle Verantwortung gegenüber den Kunden – auch wenn Porsche selbst keine Diesel-Motoren entwickelt und produziert.

In Deutschland ermittelt auch die Staatsanwaltschaft gegen Porsche wegen Abgas-Manipulationen. Wie gehen Sie damit um?

Blume: Porsche nimmt die Prüfungen der Staatsanwaltschaft ernst und wird alles tun, um die Angelegenheit aufzuklären. Unabhängig von der Entscheidung der Staatsanwaltschaft hat Porsche schon zuvor das Gespräch mit der Staatsanwaltschaft Stuttgart gesucht, steht mit ihr im Austausch und unterstützt die Ermittlungen in jeder Hinsicht.

Haben Sie trotzdem gezuckt, als bei Audi die Firmenzentrale durchsucht wurde? Immerhin verbauen Sie ja deren Diesel-Motoren?

Blume: Wir nehmen jeden Hinweis ernst und prüfen sorgfältig. Für uns ist wichtig: Wenn es etwas gibt, was nicht okay ist, dann packen wir das an und bringen es in Ordnung.

Warum schaffen Sie nicht schon mal die Diesel-Motoren ab?

Blume: Aktuelle Diesel sind attraktive Antriebe und werden gerade in Europa hervorragend von den Kunden angenommen. Zudem sind sie mittelfristig zur Erreichung der CO2-Ziele erforderlich. Bei Porsche spielt der Diesel allerdings traditionell eine untergeordnete Rolle, der Anteil liegt derzeit bei 15 Prozent.

In den USA verkaufen Sie aber schon jetzt keine Diesel-Fahrzeuge mehr.

Blume: Das stimmt. Man muss aber auch sagen, dass er in den USA eine deutlich kleinere Rolle spielt im Gegensatz zu Europa. In den USA haben wir mit Plug-in-Hybriden eine attraktive Alternative.

Das wäre doch dann theoretisch auch ein Modell für Deutschland, oder nicht?

Blume: Wir waren der erste Premiumhersteller mit drei Plug-in-Hybridmodellen in verschiedenen Segmenten. Unsere Kunden nehmen das Angebot sehr gut an. Im neuen Panamera bieten wir jetzt schon zwei Hybridversionen an; mit dem V8-Hybrid im Panamera Turbo S mit seinen knapp 700 PS und 50 Kilometer rein elektrischer Reichweite platzieren wir erstmals eine Hybridversion als Speerspitze einer Produktreihe.

Volvo hat zuletzt angekündigt, jedes neue Fahrzeug mit einem Elektromotor auf den Markt zu bringen. Warum setzen Sie weiter auf den Verbrennungsmotor?

Blume: Wir müssen uns für einen Übergangszeitraum flexibel aufstellen, weil sich die Weltregionen sehr unterschiedlich entwickeln werden. In fünf Jahren werden beispielsweise in den chinesischen Metropolen keine Verbrenner mehr verkauft werden. In anderen Regionen wird das etwas langsamer vonstattengehen.

Was bedeutet das für Porsche?

Blume: Wir bringen 2019 mit dem Mission E unser erstes reines Elektrofahrzeug auf den Markt, mit 500 Kilometer Reichweite und Ladezeiten von einer Viertelstunde. 2025 kann der Anteil rein elektrischer Porsches dann schon schätzungsweise bei rund 25 Prozent pro Jahr liegen.

Die Kartellbehörden ermitteln laut „Spiegel“ gegen Porsche und vier andere Autohersteller wegen des Verdachts, sie hätten sich jahrelang zu Standards, Märkten und Kosten abgestimmt. Was ist da dran?

Blume: Zum aktuellen Sachverhalt kann ich nur sagen, dass wir uns zu Spekulationen und Sachverhaltsvermutungen, die auf der Grundlage der öffentlichen Berichterstattung beruhen, nicht äußern.

Wenn man einen Blick auf die Zusammensetzung Ihres Vorstands wirft, dann sieht man dort nur Männer und keine Frau. Wann wird sich das ändern?

Blume: Wir haben viele sehr gute Frauen bei Porsche und fördern sie auch stark. Ich fände es sehr bereichernd, mit einer Frau im Vorstand zu arbeiten. Dafür ist es wichtig, dass wir in der Nachwuchsarbeit schon darauf setzen, Frauen zu fördern.

Müssen Sie dafür an Ihren Strukturen etwas ändern, zum Beispiel mehr Teilzeitmodelle ermöglichen?

Blume: Wir haben da zuletzt schon viel getan, zum Beispiel in Kindertagesstätten investiert und Führungsmodelle entwickelt, bei denen sich zwei Frauen eine Stelle teilen, um sich halbtags um ihre Kinder zu kümmern. Bei uns ist auch willkommen, wenn männliche Kollegen mal Elternzeit nehmen.