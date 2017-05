Porträt Tedros Adhanom Ghebreyesus

Tedros Adhanom Ghebreyesus aus Äthiopien spricht am 24.05.2017 während einer Pressekonferenz im europäischen UN-Hauptquartier in Genf (Schweiz), nachdem er tagsa zuvor zum neuen Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gewählt wurde. Foto: Martial Trezzini/KEYSTONE/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Genf. Der Äthiopier Ghebreyesus führt als erster Afrikaner die Weltgesundheitsorganisation. Der Immunologe will die Organisation besser für den Ausbruch von Seuchen wappnen.

Von Jan Dirk Herbermann, 29.05.2017

Der Kandidat sprach vom Tod seines Bruders. Der Knabe, sieben Jahre alt, starb an einer der Kinderkrankheiten, die in Afrika so viele junge Leben beenden. Dann sagte der Kandidat mit weicher Stimme, es sei fast ein Wunder, dass er überlebt habe. Mit den persönlichen Worten eroberte der Äthiopier Tedros Adhanom Ghebreyesus die Sympathien vieler Delegierter.

Kurz darauf wählten sie den 52-Jährigen mit großer Mehrheit zum nächsten Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation. Sie, das waren die Vertreter der WHO-Mitgliedsländer. Und bevor Tedros am 1. Juli als WHO-Chef in Genf antritt, machte er klar: „Nennt mich einfach Tedros.“ Ganz so wie es in Äthiopien üblich ist, jeden mit Vornamen anzureden.

Auf Tedros, den früheren Gesundheitsminister und Außenminister Äthiopiens, wartet ein schweres Erbe: Denn die Weltgesundheitsorganisation mit 8000 Mitarbeitern schlitterte unter der amtierenden Generaldirektorin Margaret Chan in eine schwere Krise. Die Organisation hatte viel zu spät auf die verheerende Ebola-Epidemie in Westafrika reagiert, an der mindestens 11 000 Männer, Frauen und Kinder starben.

Tedros, Immunologe und Doktor der öffentlichen Gesundheit, will die WHO nun besser für den Ausbruch von Seuchen wappnen. „Epidemien können jederzeit zuschlagen“, betont der erste Afrikaner an der Spitze der 1948 gegründeten Organisation. Der Malaria-Experte plant, die Kriseneinheiten der WHO auszubauen. Ärzte, Pfleger und andere Gesundheitsexperten sollen schneller zu den Brennpunkten eilen. Der kommende WHO-Chef will auch die Welt näher an einen Idealzustand führen: „Jeder Mensch soll eine Gesundheitsversorgung erhalten“, gibt er als Parole aus. Doch die Mission „Gesundheit für alle“ dürfte in Tedros‘ fünfjähriger Amtszeit kaum zu schaffen sein. Denn noch sehen Milliarden Menschen so gut wie nie einen Arzt.

Der fünffache Vater Tedros ist bekannt für seine ehrgeizigen Ziele. Als er 2005 das äthiopische Gesundheitsministerium übernahm, sagte er den vielen Krankheiten den Kampf an. Bis zum Ende seiner Amtszeit 2012 ließ er 3500 Gesundheitszentren und 16 000 Gesundheitsposten bauen, die Anzahl der Mitarbeiter des Gesundheitswesens steigerte er von 16 500 auf 115 000. Die Kindersterblichkeit ging um zwei Drittel zurück. Die Killerseuchen HIV-Aids, Malaria und Tuberkulose rissen deutlich weniger Menschen in den Tod. „Heute gilt Äthiopien als ein globales Modell für eine effektive Reform des Gesundheitswesens“, bilanziert Tedros und wirkt dabei nicht überheblich. Als Außenminister Äthiopiens (2012 bis 2016) setzte er sich für wirtschaftliche und soziale Fortschritte auf dem ganzen afrikanischen Kontinent ein.

Selbst seine Gegner im Kampf um den Topjob bei der Weltgesundheitsorganisation mussten die Erfolge des Äthiopiers anerkennen. Dennoch fanden die Tedros-Rivalen Angriffsflächen. Als Gesundheitsminister habe Tedros versucht, Cholera-Ausbrüche in Äthiopien zu vertuschen. Zudem trage er als Mitglied der autoritären Regierung eine Mitverantwortung für die Menschenrechtsverletzungen in Äthiopien. Als „Agent eines Unterdrückerregimes“ wurde er bezeichnet.

Tedros wies die Vorwürfe als haltlos zurück. Mit Erfolgen als WHO-Chef will er seine Kritiker endgültig zum Verstummen bringen. „Ich werde die Organisation und mich selbst von rigorosen unabhängigen Prüfern überwachen lassen“, versprach er.